Ex-Minister Kocher tritt Amt bei Nationalbank an

Bei dieser steht die nächste Zinsentscheidung an. Nach sieben Zinssenkungen hatte die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Einlagensatz zuletzt bei zwei Prozent belassen. Grundsätzlich ist es Ziel, die Inflationsrate nahe bei zwei Prozent zu halten und damit Preisstabilität zu garantieren. Kocher wollte sich bisher nicht näher zu seinen geldpolitischen Positionen äußern. Sein Amtsvorgänger Holzmann, der von der FPÖ unterstützt wurde, galt als Anhänger einer straffen Geldpolitik mit Schwerpunkt auf der Inflationsbekämpfung mittels höherer Zinsen.