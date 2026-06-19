Bohrn Mena kommt mit „Like“-Klage nicht durch

Das Urteil betrifft einen Fall, in dem Bohrn Mena rechtlich gegen eine Nutzerin vorgegangen war, die einen beleidigenden Kommentar auf Facebook mit einem „Like“ versehen hatte. Nach Ansicht des OLG reicht das jedoch nicht aus, um automatisch von einer Zustimmung zu allen Aussagen des Beitrags auszugehen. In der Begründung führt das Gericht aus, dass einem einzelnen „Like“ unterschiedliche Bedeutungen zukommen können. Ob damit lediglich Zustimmung zu einem Teilaspekt oder eine vollständige Unterstützung des gesamten Inhalts gemeint sei, lasse sich nicht eindeutig feststellen. Im Regelfall habe ein „Like“ daher eher einen allgemeinen und unverbindlichen Charakter.