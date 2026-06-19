Ukrainer in Zelten bringen Politik an ihre Grenzen

Eine blaue Plane hängt an einem Ast, darunter sitzen ganze Familien – Burschen mit Rollern, Kinderwägen, aufgehängte Socken. Im Grazer Metahofpark zeltet seit einigen Tagen eine Gruppe Roma aus der Ukraine. Die Familien haben um Grundversorgung angesucht. Bis sie registriert sind und einen Vertriebenenstatus erhalten (oder nicht), vergehen allerdings Tage. In dieser Zeit sollten sie notversorgt werden – das sagt zumindest die Stadt Graz mit Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ). „Die aktuelle Situation ist für niemanden akzeptabel. Deshalb suchen wir intensiv nach einer Unterbringung, obwohl die Zuständigkeit ausschließlich beim Land und dem Bund liegt.“