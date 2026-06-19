ÖFB-Match? Argentinien tönt und verteilt Spitze

Des Tormanns Spitze

Die Hoffnungen auf eine erfolgreiche Titelverteidigung wurden vom gelungenen WM-Start noch einmal befeuert. „Algerien ist ein richtig gutes Team“, erklärte Weltmeister-Torhüter Emiliano Martinez danach. „Sie bewegen den Ball gut von einer Seite auf die andere, sie haben Geschwindigkeit auf den Flügeln. Ich glaube, dass sie gegen Österreich und gegen Jordanien gewinnen werden.“ Bei zwei Niederlagen in den beiden ausständigen Gruppenspielen müsste das ÖFB-Team auf das Torverhältnis hoffen, um als einer der acht besten von zwölf Gruppendritten weiterzukommen.