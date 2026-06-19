Warum Österreich gegen Argentinien nur siegen kann

Der Auftaktsieg gegen Jordanien brachte Selbstvertrauen, drei Punkte und vor allem Sicherheit: Das Rennen um ein Ticket für die K.-o.-Phase ist für Marko Arnautovic und Co. fast geschafft. Österreich kann gegen Weltmeister Argentinien befreit aufspielen. Erst recht, weil das Gesetz der – in die Jahre gekommenen – Serie auch gegen Lionel Messi und Co. drei Punkte vorsieht.