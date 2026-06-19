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Warum Österreich gegen Argentinien nur siegen kann

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
19.06.2026 14:38
Fertigmachen zum Jubeln! Für Arnautovic und Co. geht‘s schließlich gegen den Weltmeister.
Fertigmachen zum Jubeln! Für Arnautovic und Co. geht‘s schließlich gegen den Weltmeister.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gegen Weltmeister Argentinien kann Österreich am Montag nur gewinnen – jedenfalls der Logik einer speziellen (und, zugegeben, spitzfindigen) Schlussrechnung folgend.

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Der Auftaktsieg gegen Jordanien brachte Selbstvertrauen, drei Punkte und vor allem Sicherheit: Das Rennen um ein Ticket für die K.-o.-Phase ist für Marko Arnautovic und Co. fast geschafft. Österreich kann gegen Weltmeister Argentinien befreit aufspielen. Erst recht, weil das Gesetz der – in die Jahre gekommenen – Serie auch gegen Lionel Messi und Co. drei Punkte vorsieht.

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