Zwei Verwandte auf der Suche nach Erinnerung

Eine wahrlich diffizile Ausgangslage: Zwei weitschichtige Verwandte sind einander bei einem Faschingsgschnas in die Haare gekommen. Einen Nasenbeinbruch später treffen sich die jungen Südburgenländer am Landesgericht Eisenstadt. „Ich war blutüberströmt“, sagt das Opfer. „Es war ein Gerangel, nicht mehr“, sagt der vermeintliche Täter. Ein Anwalt bringt einen möglichen Erklärungsansatz ins Spiel: „Die waren nudlfett.“

Es tun sich Erinnerungslücken auf. Das spätere Opfer habe, so die Darstellung vor Gericht, „gegen einen Busch uriniert“. Ob dabei auch derbe Worte gefallen sind, bleibt unklar.