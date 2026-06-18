Mit Vollgas von der HTL in PS-Boliden von McLaren

Wochenende in Monza, bevor es ernst wird

Für sie war das erste Wochenende in Monza ein unvergessliches Erlebnis. Sie erhielt exklusive Einblicke hinter die Kulissen eines internationalen GT-Rennwochenendes und konnte hautnah erleben, wie professioneller Motorsport auf höchstem Niveau funktioniert. Lena Pichler: „Ich fand es echt toll, dass ich von McLaren eingeladen wurde. Es war super zu sehen, was vor und nach einem Rennen passiert. Schön war es, dass Giorgio Sanna sich Zeit für ein Gespräch genommen hat.“ Im August sitzt sie dann selber in einem McLaren.