Mit Vollgas von der HTL in PS-Boliden von McLaren

Die erst 15-jährige Schülerin Lena Pichler aus Hornstein (Burgenland) ist ein aufgehender Stern in der österreichischen Motorsport-Szene. Im August steigt für eine Testfahrt in einen McLaren ...
In der „Formel Predator Serie“, einer Einstiegsklasse für junge Talente, beweist sich Lena Pichler aus Hornstein als konstante Pilotin – obwohl sie noch die HTL Eisenstadt besucht. Gefahren wird dabei mit leistungsstarken Rennwagen, die dem Nachwuchs den Übergang vom Kart in die Welt des Formelsports ermöglichen.
Besondere Einladungen
Nach Erfolgen im nationalen und internationalen Kartsport, sowie dem gelungenen Einstieg in die Predator-Serie wurde Lena Pichler gemeinsam mit ihren Eltern vom McLaren-Sportdirektor Giorgio Sanna zu einem Rennwochenende der McLaren-Trophy-Europe nach Monza eingeladen. Und im Anschluss erhielt sie noch eine persönliche Einladung zu exklusiven McLaren-Testfahrten am 4. August im italienischen Cremona. Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu den Profis.
Wochenende in Monza, bevor es ernst wird
Für sie war das erste Wochenende in Monza ein unvergessliches Erlebnis. Sie erhielt exklusive Einblicke hinter die Kulissen eines internationalen GT-Rennwochenendes und konnte hautnah erleben, wie professioneller Motorsport auf höchstem Niveau funktioniert. Lena Pichler: „Ich fand es echt toll, dass ich von McLaren eingeladen wurde. Es war super zu sehen, was vor und nach einem Rennen passiert. Schön war es, dass Giorgio Sanna sich Zeit für ein Gespräch genommen hat.“ Im August sitzt sie dann selber in einem McLaren.
Beginn in der „Kids-Academy“
Die Basis für Pichlers Karriere wurde in der motorSPORTaktiv.at Kids Academy gelegt – die Kurse für die Jugend auf bestehenden Rennstrecken abhält. Als erstes Mädchen überhaupt gewann sie das Finale des Kart-Camps. Danach folgten Siege und Podestplätze im österreichischen und internationalen Kartsport.
Sie wurde 2024 Vize-Meisterin im ROK Cup Austria, einer Kartmeisterschaft. Eine Top-10-Platzierung beim internationalen RDK Cup in Franciacorta gegen 41 Fahrer aus mehreren Nationen folgte. Und danach gelang der Aufstieg in den Formelsport in Italien. Kürzlich absolvierte Lena einen Test am Slovakia-Ring mit einem 420-PS-Porsche GT4-Rennwagen. Während viele Jugendliche von einer Karriere im Motorsport träumen, lebt Lena Pichler ihren Traum bereits.
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