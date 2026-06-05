Renoviert Hauptstadt
Trump plant riesigen Triumphbogen in Washington
US-Präsident Donald Trump plant in Washington eine Promenade und einen riesigen Triumphbogen. Erstere soll ihm zu Ehren benannt werden. Gerade erst wurde das Wasserbecken vor dem Lincoln Memorial renoviert.
„Sie wollen sie Trump-Promenade nennen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Sie wird aber wunderschön werden“, sagte Trump am Donnerstag über die geplante Anlage am Lincoln Memorial. Die Promenade soll vom Denkmal zum Ufer des Potomac-Flusses führen.
„Ohne Frage der größte von allen“
Zudem plant Trump einen 76 Meter hohen Triumphbogen am gegenüberliegenden Ufer. Eine US-Planungskommission brachte das Vorhaben am Donnerstag einen Schritt weiter. Trump begrüßte die Entwicklung und kündigte an, der Triumphbogen werde nach seiner Fertigstellung „ohne Frage der größte von allen“ sein.
Kennedy Center ohne Trumps Namen
Die weitreichenden Umgestaltungspläne des Präsidenten stoßen jedoch teils auf juristischen Widerstand. So muss das renommierte Kennedy Center in Washington nach einem Gerichtsurteil Trumps Namen wieder aus der offiziellen Bezeichnung entfernen.
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