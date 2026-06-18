Große Obama-Gala zeigt ein ganz anderes Amerika

Michelle Obama sorgt für den emotionalsten Moment

Der wohl bewegendste Augenblick des Tages gehörte Michelle Obama. Als die ehemalige First Lady ans Rednerpult trat, wurde es auf dem gesamten Gelände still. Statt über Politik oder Wahlerfolge zu sprechen, richtete sie ihre Worte direkt an ihren Ehemann. Sie erinnerte daran, wie Barack Obama ihr vor Jahrzehnten versprochen habe, ihr zumindest ein interessantes Leben zu bieten. Was danach folgte, war eine Liebeserklärung, die selbst hartgesottene politische Beobachter berührte.