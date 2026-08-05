In allen Bundesstaaten
10.000 Menschen in den USA an Durchfall erkrankt
Mehr als 10.000 Menschen in den USA sind bereits an Durchfall erkrankt. Der US-Gesundheitsbehörde sind mehr als 12.255 weitere unbestätigte Fälle bekannt. Nahezu alle Bundesstaaten melden mittlerweile Fälle.
Aktuell gibt es laut CDC 10.468 bestätigte Infektionen. Zuvor hatte die Behörde von 6707 bestätigten Fällen zwischen Anfang Mai und Ende Juli gesprochen.
Alle Todesopfer im US-Bundesstaat Michigan hätten an erheblichen Vorerkrankungen gelitten, heißt es aus dem Gesundheitsministerium CDC des Bundesstaats. Die sogenannten Cyclosporiasis-Infektionen seien im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Erkrankungen.
Behörden verdächtigen Eisbergsalat
Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Ursache. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.
- Der Parasit wird nach Angaben der CDC über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils heftigem Stuhlgang. Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.
- Sie werden mit dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht. Dazu gehören Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Zuckerschoten, zubereitetes Gemüse und verschiedene Salate.
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