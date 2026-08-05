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In allen Bundesstaaten

10.000 Menschen in den USA an Durchfall erkrankt

Ausland
05.08.2026 07:00
Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus ...
Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Ursache.(Bild: AFP/BRANDON BELL)
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Von krone.at

Mehr als 10.000 Menschen in den USA sind bereits an Durchfall erkrankt. Der US-Gesundheitsbehörde sind mehr als 12.255 weitere unbestätigte Fälle bekannt. Nahezu alle Bundesstaaten melden mittlerweile Fälle. 

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Aktuell gibt es laut CDC 10.468 bestätigte Infektionen. Zuvor hatte die Behörde von 6707 bestätigten Fällen zwischen Anfang Mai und Ende Juli gesprochen.

Alle Todesopfer im US-Bundesstaat Michigan hätten an erheblichen Vorerkrankungen gelitten, heißt es aus dem Gesundheitsministerium CDC des Bundesstaats. Die sogenannten Cyclosporiasis-Infektionen seien im Allgemeinen keine lebensbedrohlichen Erkrankungen.

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Behörden verdächtigen Eisbergsalat
Für einen Ausbruch in neun Staaten verdächtigen die Behörden Eisbergsalat eines Lieferanten aus Mexiko als Ursache. Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren.

  • Der Parasit wird nach Angaben der CDC über mit Fäkalien verunreinigte Lebensmittel oder Wasser übertragen. Er befällt den Dünndarm und verursacht wässrigen Durchfall mit häufigem, teils heftigem Stuhlgang. Cyclospora-Ausbrüche treten in der Regel im Sommer auf.
  • Sie werden mit dem Verzehr von frischem Obst und Gemüse in Verbindung gebracht. Dazu gehören Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Heidelbeeren, Basilikum, Koriander, Zuckererbsen, Zuckerschoten, zubereitetes Gemüse und verschiedene Salate.
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