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„Krone“-Kolumne

Vertrauen erreicht, was Macht niemals vermag

Kolumnen
06.08.2026 06:45
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
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Mit dem deutschen Titel seiner Autobiografie, „Der mit den Pferden spricht“, konnte Monty Roberts nicht viel anfangen. Denn dem weltbekannten Cowboy aus Kalifornien ging es vor allem um das Zuhören. Auch der Begriff „Pferdeflüsterer“, als der er gerne bezeichnet wurde, beschrieb nicht wirklich, was Roberts in seiner Arbeit mit den Tieren so besonders machte. Er wollte ihnen nie etwas „einflüstern“, im Gegenteil: „Ein guter Trainer hört, wie das Pferd zu ihm spricht, ein großartiger hört es flüstern“, meinte er einmal. Nie fragte er, was das Pferd falsch machte, sondern was er selbst tun könnte. „Einem Pferd die Schuld für irgendetwas zu geben, ist so, als würde man der Nacht die Schuld dafür geben, dass sie dunkel ist.“

Vor wenigen Tagen ist Monty Roberts mit 91 Jahren auf seiner Farm verstorben. Seine Tochter Debbie beschrieb ihn als einen „Mann von außergewöhnlicher Güte, unerschütterlicher Integrität und der festen Überzeugung, dass Vertrauen das erreichen kann, was Macht niemals vermag“.

Gewalt lehnte er in jeder Hinsicht ab. Stattdessen fand er eine Sprache ohne Worte – basierend auf Geduld, Vertrauen und Empathie. Die nur versteht, wer wirklich zuhört, auch wenn sie oft nicht mehr als ein Flüstern sein mag.

Monty Roberts sah sich selbst nie als Lehrer, sondern stets als Lernenden. Und doch hinterlässt er so viele wertvolle Lektionen – für die Pferde, aber noch viel wichtiger für uns Menschen.

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