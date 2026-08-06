Vertrauen erreicht, was Macht niemals vermag

Mit dem deutschen Titel seiner Autobiografie, „Der mit den Pferden spricht“, konnte Monty Roberts nicht viel anfangen. Denn dem weltbekannten Cowboy aus Kalifornien ging es vor allem um das Zuhören. Auch der Begriff „Pferdeflüsterer“, als der er gerne bezeichnet wurde, beschrieb nicht wirklich, was Roberts in seiner Arbeit mit den Tieren so besonders machte. Er wollte ihnen nie etwas „einflüstern“, im Gegenteil: „Ein guter Trainer hört, wie das Pferd zu ihm spricht, ein großartiger hört es flüstern“, meinte er einmal. Nie fragte er, was das Pferd falsch machte, sondern was er selbst tun könnte. „Einem Pferd die Schuld für irgendetwas zu geben, ist so, als würde man der Nacht die Schuld dafür geben, dass sie dunkel ist.“