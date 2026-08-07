Nervenstarker Schwärzler zieht ins Halbfinale ein

Abgebrühter Schwärzler

In Durchgang zwei nahm Joel dem Belarussen dann gleich dessen erstes Aufschlagspiel zur 2:0-Führung ab – nur um das postwendende Rebreak hinnehmen zu müssen. Gleich darauf vergab er drei Chancen, auf 3:1 zu stellen. Doch anstatt zu hadern, spielte der Youngster konsequent weiter. Bei 4:4 wehrte Schwärzler einen Breakball ab und stellte auf 5:4. Als Ivashka dann gegen den Matchverlust aufschlagen musste, ging bei ihm gar nichts mehr und so nutzte Joel gleich seinen ersten Matchball, um nach einer Spielzeit von 1:52 Stunden den Einzug ins Semifinale und damit verbunden auch den erstmaligen Einzug in die Top-170 der Welt zu fixieren.