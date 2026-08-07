Gall behauptet Burgos-Führung vor dem Schlusstag!

Gall kam zeitgleich im Hauptfeld an

Das vorletzte Teilstück gewann Matthew Brennan im Sprint, der Brite hatte auch schon den Auftakt für sich entschieden – Gall kam zeitgleich im Hauptfeld an. Der Decathlon-Kapitän hatte am Donnerstag mit dem Sieg seinen ersten Erfolg seit dem Königsetappen-Triumph bei der Tour de France im Juli 2023 gefeiert. Sein bisher einziger Gesamtwertungserfolg bei einem Etappenrennen datiert aus dem Jahr 2019, als der damalige Jungprofi die viertägige Istrian Spring Trophy gewann.