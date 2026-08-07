Gall behauptet Burgos-Führung vor dem Schlusstag!

Radprofi Felix Gall trennt noch eine Etappe von seinem ersten Rundfahrt-Sieg auf ProSeries-Ebene!
Der Osttiroler verteidigte am Freitag bei der Burgos-Tour auf dem vierten Teilstück von Palazuelos de Muno nach Briviesca (178 Kilometer) seine am Vortag eroberte Spitzenposition. Der Giro-Zweite führt vor der abschließenden Bergankunft zu den Lagunas de Neila am Samstag aber weiter nur sechs Sekunden vor Giulio Ciccone. Der drittplatzierte Oscar Onley hat sieben Sekunden Rückstand.
Gall kam zeitgleich im Hauptfeld an
Das vorletzte Teilstück gewann Matthew Brennan im Sprint, der Brite hatte auch schon den Auftakt für sich entschieden – Gall kam zeitgleich im Hauptfeld an. Der Decathlon-Kapitän hatte am Donnerstag mit dem Sieg seinen ersten Erfolg seit dem Königsetappen-Triumph bei der Tour de France im Juli 2023 gefeiert. Sein bisher einziger Gesamtwertungserfolg bei einem Etappenrennen datiert aus dem Jahr 2019, als der damalige Jungprofi die viertägige Istrian Spring Trophy gewann.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.