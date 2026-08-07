Wikinger entern Museum: „Das hat Spaß gemacht!“

Wiens Vikings empfangen diesen Samstag die Wroclaw Panthers in der Football-Europaliga. Davor ging es ins Museum – was vor allem ein „Heimspiel“ für 140-Kilo-Bröckerl David Rauter war ...
Wenn die Vienna Vikings (ab 17.55 Uhr live auf kroneTV) in der American Football League Europe die Wroclaw Panthers empfangen, werden wieder einige tausend Fans im Sportclub-Stadion lautstark für Stimmung sorgen. Ein sehr starker Kontrast zu jener Stille, die für gewöhnlich in den Räumen des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) herrscht.
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