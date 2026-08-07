Wikinger entern Museum: „Das hat Spaß gemacht!“

Wenn die Vienna Vikings (ab 17.55 Uhr live auf kroneTV) in der American Football League Europe die Wroclaw Panthers empfangen, werden wieder einige tausend Fans im Sportclub-Stadion lautstark für Stimmung sorgen. Ein sehr starker Kontrast zu jener Stille, die für gewöhnlich in den Räumen des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) herrscht.