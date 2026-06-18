Henry Cavill ist DER Gentleman von Royal Ascot

Mit Frack und Zylinder

Zu dem Schnappschuss schrieb Cavill: „Starched collars, top hats, and tails“ – gestärkte Kragen, Zylinder und Frackschöße. Für ihn sei der Besuch beim Royal Ascot ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Es war sein erstes Mal bei dem traditionsreichen Pferderennen, bei dem er nicht nur die einzigartige Atmosphäre genießen konnte, sondern auch die königliche Prozession aus nächster Nähe erlebte.