Henry Cavill ist DER Gentleman von Royal Ascot

Während sich die Rennbahn von Ascot am „Ladies‘ Day“ mit extravaganten Hüten und eleganten Gästen füllte, sorgte ein Mann für Begeisterung: Hollywood-Star Henry Cavill (43) veröffentlichte auf Instagram ein Ascot-Foto, das Fans sofort ins Schwärmen brachte.
Im klassischen schwarzen Cutaway, mit weißer Weste, gestärktem Kragen und Zylinder verkörperte der Brite die zeitlose Eleganz eines englischen Gentlemans. Der Schauspieler, der weltweit durch seine Rollen als Superman in den DC-Filmen sowie als Geralt von Riva in der Fantasy-Serie „The Witcher“ bekannt wurde, bewies einmal mehr sein Gespür für Stil.
Mit Frack und Zylinder
Zu dem Schnappschuss schrieb Cavill: „Starched collars, top hats, and tails“ – gestärkte Kragen, Zylinder und Frackschöße. Für ihn sei der Besuch beim Royal Ascot ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Es war sein erstes Mal bei dem traditionsreichen Pferderennen, bei dem er nicht nur die einzigartige Atmosphäre genießen konnte, sondern auch die königliche Prozession aus nächster Nähe erlebte.
„Großartiges Erlebnis“
Besonders stolz zeigte sich der Schauspieler auf die historische Uhr an seinem Handgelenk, für die er freilich wirbt: einen Longines Mono-Pusher-Chronographen aus dem Jahr 1926. „Eine Uhr, die 100 Jahre alt ist“, schwärmte Cavill und bezeichnete den Tag als „magnificent experience“ – ein großartiges Erlebnis.
Mit seinem makellosen Auftritt lieferte Henry Cavill jedenfalls eines der stilvollsten Bilder des diesjährigen Royal Ascot. Viele Fans waren sich einig: Kaum jemand verkörpert britische Eleganz derzeit so überzeugend wie der Hollywood-Star.
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