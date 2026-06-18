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Peinliche Panne! Nichte von Charles weggeschickt

Royals
18.06.2026 13:36
Royal-Alarm in Ascot: Security erkennt Zara Tindall nicht – König Charles‘ Nichte wurde eiskalt ...
Royal-Alarm in Ascot: Security erkennt Zara Tindall nicht – König Charles‘ Nichte wurde eiskalt abgewiesen!(Bild: EPA/NEIL HALL)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für eine peinliche Panne beim Royal Ascot 2026! Ausgerechnet Zara Tindall (45), die Nichte von König Charles III., wurde am Eingang der prestigeträchtigen Pferderennbahn von einem Sicherheitsmitarbeiter nicht erkannt – und kurzerhand abgewiesen.

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Der Vorfall ereignete sich am ersten Tag der exklusiven Pferderennen am exklusiven „Owners‘ Entrance“. Weil Zara Tindall in diesem Moment keinen Ausweis vorzeigen konnte, blieb der Security-Mitarbeiter konsequent. Statt VIP-Behandlung erhielt die royale Besucherin eine klare Anweisung: Bitte weiter zur regulären Ticketkontrolle!

Beinhart weggewiesen
Gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Tindall und dessen Begleitern musste die Tochter von Prinzessin Anne den Bereich zunächst verlassen. Ein äußerst ungewöhnlicher Moment für ein Mitglied der britischen Königsfamilie.

Zara Tindall muss zur normalen Ticketkasse.
Zara Tindall muss zur normalen Ticketkasse.(Bild: APA-Images / Camera Press / Mark Stewart)

Doch Zara Tindall reagierte bemerkenswert gelassen. Ohne Diskussionen oder Star-Allüren folgte sie den Anweisungen und bewahrte dabei die Ruhe.

Die Verwechslung flog jedoch schnell auf: Andere Sicherheitskräfte erkannten den Fehler sofort und griffen ein. Kurz darauf durfte das Paar den Eingang passieren und seinen Besuch wie geplant fortsetzen.

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Am Ende nahm die Geschichte ein glückliches Ende. Zara und Mike Tindall zeigten sich bestens gelaunt, posierten für Fotos, schrieben Autogramme und genossen den Renntag in der exklusiven Royal Enclosure.

Gemeinsam mit Ehemann Mike gelang dann doch noch der Eintritt.
Gemeinsam mit Ehemann Mike gelang dann doch noch der Eintritt.(Bild: APA-Images / dana press / RoyalGB)

Eine kuriose Security-Panne beim Royal Ascot 2026, die für Zara Tindall glimpflich ausging – und nun weltweit für Schlagzeilen sorgt.

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