Peinliche Panne! Nichte von Charles weggeschickt

Der Vorfall ereignete sich am ersten Tag der exklusiven Pferderennen am exklusiven „Owners‘ Entrance“. Weil Zara Tindall in diesem Moment keinen Ausweis vorzeigen konnte, blieb der Security-Mitarbeiter konsequent. Statt VIP-Behandlung erhielt die royale Besucherin eine klare Anweisung: Bitte weiter zur regulären Ticketkontrolle!