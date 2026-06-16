Frisch verheiratet direkt in die royale Kutsche!

Seit 1807 zelebriert man in Ascot weit mehr als nur hochkarätige Pferderennen. Es ist die weltweite Bühne für die hohe Kunst des stilvollen Auftritts, klassisch-britische Eleganz und die neuesten Modetrends. Natürlich darf dabei auch der eine oder andere modische Ausrutscher nicht fehlen, der garantiert für Gesprächsstoff in den Klatschspalten sorgt.