Frisch verheiratet direkt in die royale Kutsche!

Vor nicht einmal zwei Wochen gaben sie sich das Ja-Wort, jetzt sitzen sie schon gemeinsam in der Traditions-Kutsche: Harriet Phillips feierte auf Royal Ascot ihr fulminantes Debüt als offizielle Royal-Schwiegertochter.
An der Seite von Prinzessin Anne nahmen Peter und Harriet Phillips in der zweiten Kutsche der berühmten Prozession der Royal Family Platz – für die Fans an der Rennbahn das Tuschel-Thema des ersten Renntages!
Alle Augen waren auf die frischangetraute Mrs. Phillips gerichtet, die in einem traumhaften Ensemble in Hellblau alle Blicke auf sich zog. Später traf sie auf der Rennbahn noch auf Schwägerin Zara Tindall (die übrigens auf Flieder setzte) und Ehemann Mike.
König Charles an der Spitze des Spektakels
Dass die Kutschen-Parade überhaupt so stattfinden konnte, grenzt an ein kleines Wunder: Nach einer heftigen Influenza-Welle bei den Pferden Anfang des Jahres stand die jahrhundertealte Tradition kurzzeitig auf der Kippe.
Doch Entwarnung für alle Royal-Fans: Der traditionsreiche Prunk lief wie am Schnürchen! Angeführt wurde das Spektakel natürlich von König Charles III. und Königin Camilla, die sich die erste Kutsche mit dem Herzog und der Herzogin von Wellington teilten.
Ladys, der Mode-Wahnsinn ist offiziell eröffnet!
Die edelste Pferderennbahn der Welt hat somit ihre Tore geöffnet. Mit dem Start von Royal Ascot 2026 heißt es wieder: Hüte auf, Kleider raus und die Etikette strengstens einhalten! Bei keinem anderen Event wird Mode so ernst genommen wie auf dem traditionsreichen Gelände westlich von London.
Bereits am ersten Renntag zeigten sich die Gäste in knalligen Farben, gewagten Prints und atemberaubenden Kopfbedeckungen – von zarten Fascinators bis hin zu spektakulären Hut-Skulpturen.
Der Ascot-Stil-Guide: Wer hier rein will, muss die Regeln kennen!
Doch bei allem modischen Spaß gilt eine goldene Regel: Wer den Dresscode nicht kennt, fliegt raus. Jede Enclosure (Tribünenbereich) hat ihren ganz eigenen, strikten Stil-Kodex – und der wird am Einlass knallhart kontrolliert!
In der ultra-exklusiven Royal Enclosure herrscht die strengste Etikette: Damen tragen Kleider oder Röcke, die mindestens das Knie bedecken, die Schulterträger müssen mindestens 2,5 cm breit sein (Spaghetti-Träger sind absolut verboten!), und ein Hut oder ein „Hatinator“ mit mindestens zehn Zentimeter Basis ist Pflicht.
In den etwas lockereren Bereichen wie der Queen Anne und Village Enclosure darf es moderner zugehen. Hier sind auch schicke, kürzere Kleider, Spaghetti- oder Halterneck-Träger sowie stylische Jumpsuits und Zweiteiler erlaubt – solange das Gesamtbild elegant bleibt.
Die Kopfbedeckung ist aber auch hier ein absolutes Muss: Ohne Hut, Fascinator oder ein kunstvolles Headpiece läuft gar nichts!
Mehr Farbenfreude aus Ascot? Klicken Sie sich jetzt durch unsere große Diashow und entdecken Sie die modischen Highlights, die schönsten Hüte und die besten royalen Looks des ersten Renntages 2026!
Seit 1807 zelebriert man in Ascot weit mehr als nur hochkarätige Pferderennen. Es ist die weltweite Bühne für die hohe Kunst des stilvollen Auftritts, klassisch-britische Eleganz und die neuesten Modetrends. Natürlich darf dabei auch der eine oder andere modische Ausrutscher nicht fehlen, der garantiert für Gesprächsstoff in den Klatschspalten sorgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.