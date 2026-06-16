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Royal Ascot 2026

Frisch verheiratet direkt in die royale Kutsche!

Royals
16.06.2026 16:02
Großer Auftritt für die neue Schwiegertochter von Prinzessin Anne: Harriet Phillips feierte am ...
Großer Auftritt für die neue Schwiegertochter von Prinzessin Anne: Harriet Phillips feierte am ersten Renntag von Royal Ascot 2026 ihr offizielles Debüt in der königlichen Kutschen-Prozession.(Bild: Krone-Collage/AFP/JUSTIN TALLIS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Vor nicht einmal zwei Wochen gaben sie sich das Ja-Wort, jetzt sitzen sie schon gemeinsam in der Traditions-Kutsche: Harriet Phillips feierte auf Royal Ascot ihr fulminantes Debüt als offizielle Royal-Schwiegertochter.

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An der Seite von Prinzessin Anne nahmen Peter und Harriet Phillips in der zweiten Kutsche der berühmten Prozession der Royal Family Platz – für die Fans an der Rennbahn das Tuschel-Thema des ersten Renntages!

Alle Augen waren auf die frischangetraute Mrs. Phillips gerichtet, die in einem traumhaften Ensemble in Hellblau alle Blicke auf sich zog. Später traf sie auf der Rennbahn noch auf Schwägerin Zara Tindall (die übrigens auf Flieder setzte) und Ehemann Mike.

Peter und Harriet Phllips im Gespräch mit anderen Renngästen
Peter und Harriet Phllips im Gespräch mit anderen Renngästen(Bild: APA-Images / REUTERS / Toby Melville)
Mike und Zara Tindall, Stammgäste des royalen Events, auf dem Weg zur Royal Box.
Mike und Zara Tindall, Stammgäste des royalen Events, auf dem Weg zur Royal Box.(Bild: APA-Images / dana press / RoyalGB)

König Charles an der Spitze des Spektakels
Dass die Kutschen-Parade überhaupt so stattfinden konnte, grenzt an ein kleines Wunder: Nach einer heftigen Influenza-Welle bei den Pferden Anfang des Jahres stand die jahrhundertealte Tradition kurzzeitig auf der Kippe.

König Charles und Queen Camilla winken den Royal Fans auf den Rängen.
König Charles und Queen Camilla winken den Royal Fans auf den Rängen.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Doch Entwarnung für alle Royal-Fans: Der traditionsreiche Prunk lief wie am Schnürchen! Angeführt wurde das Spektakel natürlich von König Charles III. und Königin Camilla, die sich die erste Kutsche mit dem Herzog und der Herzogin von Wellington teilten.

König Charles und Königin Camilla führten die Parade an.
König Charles und Königin Camilla führten die Parade an.(Bild: AP/Kin Cheung)
König Charles im Gespräch mit Mike Tindall
König Charles im Gespräch mit Mike Tindall(Bild: AP/Kin Cheung)

Ladys, der Mode-Wahnsinn ist offiziell eröffnet!
Die edelste Pferderennbahn der Welt hat somit ihre Tore geöffnet. Mit dem Start von Royal Ascot 2026 heißt es wieder: Hüte auf, Kleider raus und die Etikette strengstens einhalten! Bei keinem anderen Event wird Mode so ernst genommen wie auf dem traditionsreichen Gelände westlich von London.

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Bereits am ersten Renntag zeigten sich die Gäste in knalligen Farben, gewagten Prints und atemberaubenden Kopfbedeckungen – von zarten Fascinators bis hin zu spektakulären Hut-Skulpturen.

Die Besucherin hat den Durchblick mit ihrer farbkräftigen Hutkreation.
Die Besucherin hat den Durchblick mit ihrer farbkräftigen Hutkreation.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Der Ascot-Stil-Guide: Wer hier rein will, muss die Regeln kennen! 
Doch bei allem modischen Spaß gilt eine goldene Regel: Wer den Dresscode nicht kennt, fliegt raus. Jede Enclosure (Tribünenbereich) hat ihren ganz eigenen, strikten Stil-Kodex – und der wird am Einlass knallhart kontrolliert!

In der ultra-exklusiven Royal Enclosure herrscht die strengste Etikette: Damen tragen Kleider oder Röcke, die mindestens das Knie bedecken, die Schulterträger müssen mindestens 2,5 cm breit sein (Spaghetti-Träger sind absolut verboten!), und ein Hut oder ein „Hatinator“ mit mindestens zehn Zentimeter Basis ist Pflicht.

Besucherinnen am ersten Tag von Royal Ascot
Besucherinnen am ersten Tag von Royal Ascot(Bild: EPA/NEIL HALL)

In den etwas lockereren Bereichen wie der Queen Anne und Village Enclosure darf es moderner zugehen. Hier sind auch schicke, kürzere Kleider, Spaghetti- oder Halterneck-Träger sowie stylische Jumpsuits und Zweiteiler erlaubt – solange das Gesamtbild elegant bleibt.

Die Kopfbedeckung ist aber auch hier ein absolutes Muss: Ohne Hut, Fascinator oder ein kunstvolles Headpiece läuft gar nichts!

Mehr Farbenfreude aus Ascot? Klicken Sie sich jetzt durch unsere große Diashow und entdecken Sie die modischen Highlights, die schönsten Hüte und die besten royalen Looks des ersten Renntages 2026!

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Seit 1807 zelebriert man in Ascot weit mehr als nur hochkarätige Pferderennen. Es ist die weltweite Bühne für die hohe Kunst des stilvollen Auftritts, klassisch-britische Eleganz und die neuesten Modetrends. Natürlich darf dabei auch der eine oder andere modische Ausrutscher nicht fehlen, der garantiert für Gesprächsstoff in den Klatschspalten sorgt.

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