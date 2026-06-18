Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Apartheid-Vergleich

Israel bricht Kontakte zu EU-Chefdiplomatin ab

Außenpolitik
18.06.2026 15:10
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sorgt für heftige Irritationen in Israel.
EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas sorgt für heftige Irritationen in Israel.(Bild: AFP/YASSER AL-ZAYYAT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jüngste Wortmeldungen der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas über Israels Siedlungspolitik im Westjordanland und das Vorgehen im Gazastreifen sorgen für heftige Irritationen bei den Israelis. Außenminister Gideon Saar hat kurzerhand die diplomatischen Kontakte zu Kallas abgebrochen.

0 Kommentare

Die ehemalige estnische Premierministerin soll Berichten zufolge bei einem Besuch in Mexiko das israelische Vorgehen im Westjordanland und dem Gazastreifen mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht. Kallas reagierte über soziale Medien auf die Ankündigung des israelischen Außenministers. „Lieber Gideon, wie Du weißt, verbindet die EU und Israel vieles. Ich schätze unseren Dialog und Zugewandtheit, und ich bin offen, in diesem Geiste weiterzumachen, respektvoll und konstruktiv. Dialog ist die Grundlage der Diplomatie, insbesondere wenn sich Meinungsverschiedenheiten auftun“, schrieb Kallas auf X.

Kallas: „Zweistaatenlösung einzig gangbarer Weg“
„Um dem Nahen Osten Frieden zu bringen, ist eine Zweistaatenlösung der einzige gangbare Weg. Die EU hat die illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland verurteilt, die es immer schwieriger machen, dieses Ziel zu erreichen. Das ist die EU-Position“, unterstrich die Chefdiplomatin.

Lesen Sie auch:
Zwei Moscheen wurden von israelischen Siedlern angegriffen.
„Gefährliche Angriffe“
Israelische Siedler setzen Moschee in Brand
17.06.2026
Meinl-Reisinger:
Israels Sicherheitsminister „ist nicht willkommen“
15.06.2026
EU-Sanktionen
Israel kritisiert Gleichsetzung mit Terroristen
12.05.2026

Israels Außenminister: „Bis Sache nicht geklärt ist ...“
Saar reagierte umgehend auf X, um Kallas mitzuteilen, dass seine Entscheidung – jene, nicht mit ihr zu kommunizieren – unverändert bleibe. „Bei allem Respekt, sogar in Ihren hiesigen Äußerungen vermeiden Sie es, zu dementieren oder zu verurteilen, was ihnen zugeschrieben und veröffentlicht wurde. Das spricht für sich“, schrieb der israelische Außenminister. „Die Sache ist einfach: Wenn Sie diese abscheulichen und verleumderischen Aussagen getätigt haben, stehen Sie dazu. Wenn nicht, dementieren sie es. Bis diese Sache nicht geklärt ist, bleibt meine Entscheidung unverändert“, so Saar weiter.

Im Mai hatte die EU Sanktionen gegen drei Personen und vier Organisationen wegen Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern im Westjordanland verhängt, was Saar damals kritisierte. Zudem stößt das israelische Vorgehen im Gazastreifen auf Kritik der EU, die jedoch das Recht des Landes auf Selbstverteidigung betont. Die 27 EU-Mitgliedsstaaten sind in ihrer Haltung zu Israel gespalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
18.06.2026 15:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Social-Media-Verbot
Experte: „Hätten längst Resilienz aufbauen müssen“
„Brennpunkt Medien“
Social-Media-Gefahr und große Medienkrise
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Skandal um Kultmusiker
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
Die Kinderherzen lachen, viele Eltern sind aber über das Vorbild für die jüngste Attraktion in ...
Wirbel um Freizeitpark
Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht
Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
254.197 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
155.407 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
108.767 mal gelesen
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1735 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
1482 mal kommentiert
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
Innenpolitik
„Geldkoffer“: FPÖ muss Ukraine-Vorwurf widerrufen
814 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker muss seine Behauptung über Außenministerin Beate ...
Mehr Außenpolitik
Apartheid-Vergleich
Israel bricht Kontakte zu EU-Chefdiplomatin ab
Verbale Eskalation
Selenskyj droht Putin: „Moskau wird brennen“
Nach „Krone“-Bericht:
Innenminister verweigert „Terror-Syrer“ Pass
Lange Verhandlungen
Das ändert sich jetzt bei zweisprachigen Gerichten
Dream Security
Firma von Kurz mit drei Milliarden Dollar bewertet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf