Israel bricht Kontakte zu EU-Chefdiplomatin ab

Israels Außenminister: „Bis Sache nicht geklärt ist ...“

Saar reagierte umgehend auf X, um Kallas mitzuteilen, dass seine Entscheidung – jene, nicht mit ihr zu kommunizieren – unverändert bleibe. „Bei allem Respekt, sogar in Ihren hiesigen Äußerungen vermeiden Sie es, zu dementieren oder zu verurteilen, was ihnen zugeschrieben und veröffentlicht wurde. Das spricht für sich“, schrieb der israelische Außenminister. „Die Sache ist einfach: Wenn Sie diese abscheulichen und verleumderischen Aussagen getätigt haben, stehen Sie dazu. Wenn nicht, dementieren sie es. Bis diese Sache nicht geklärt ist, bleibt meine Entscheidung unverändert“, so Saar weiter.