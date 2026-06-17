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„Gefährliche Angriffe“

Israelische Siedler setzen Moschee in Brand

Ausland
17.06.2026 16:40
Zwei Moscheen wurden von israelischen Siedlern angegriffen.
Zwei Moscheen wurden von israelischen Siedlern angegriffen.(Bild: Krone-Collage/EPA/ALAA BADARNEH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Westjordanland haben israelische Siedler zwei Moscheen angegriffen: In einer Moschee wurde Feuer gelegt und feindliche Parolen an die Wände geschrieben. Nur wenige Kilometer entfernt warfen israelische Siedler einen Molotow-Cocktail auf ein Gotteshaus.

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Laut palästinensischen Angaben haben israelische Siedler in der Nacht auf Mittwoch eine Moschee im Dorf Dschildschilija attackiert. Bürgermeister Osama Abdullah berichtete, dass im Waschraum Feuer gelegt und das Gotteshaus beschädigt wurde, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

An die Wände wurden hebräische Parolen wie „Rache“, „Die Nacht der Moscheen“ und „Grüße von der Hügeljugend“ geschmiert. Die Hügeljugend ist eine Gruppe extremistischer Siedler. Der palästinensische Zivilschutz löschte den Brand mithilfe von Dorfbewohnern. Reporter vor Ort bestätigten Brandspuren und Verwüstung.

Molotow-Cocktail auf Moschee geworfen
Etwas Ähnliches passierte in der Ortschaft Al-Masraa al-Nubani, die weniger als zehn Kilometer von Dschildschilija entfernt liegt. Laut dem dortigen Bürgermeister, Saad Dagher, warfen Siedler einen Molotow-Cocktail auf die Moschee. Die Flammen trafen jedoch nur einen Teil des Gebäudes und richteten nur begrenzten Schaden an.

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Das palästinensische Ministerium für Religionsangelegenheiten verurteilte die Angriffe als „gefährlich“. Die internationale Staatengemeinschaft solle handeln. Die israelische Armee will sich über die Vorfälle informieren, wie sie auf AFP-Anfrage angab. Die Armee besetzt das Westjordanland seit dem Jahr 1967.

Die Gewalt von israelischen Siedlern gegen Palästinenser im Westjordanland hat seit Beginn des Gazakriegs im Oktober 2023 stark zugenommen. Im Westjordanland leben rund 500.000 Israelis in Siedlungen, die von der UNO als illegal eingestuft werden.

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