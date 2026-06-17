Israelische Siedler setzen Moschee in Brand

Molotow-Cocktail auf Moschee geworfen

Etwas Ähnliches passierte in der Ortschaft Al-Masraa al-Nubani, die weniger als zehn Kilometer von Dschildschilija entfernt liegt. Laut dem dortigen Bürgermeister, Saad Dagher, warfen Siedler einen Molotow-Cocktail auf die Moschee. Die Flammen trafen jedoch nur einen Teil des Gebäudes und richteten nur begrenzten Schaden an.