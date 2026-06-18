62-Jähriger rätselt: „Wie komme ich zur Reha?“

Keine Bewilligung

Für die PVA ist der Fall aber klar. Für die Übernahme der Fahrtkosten müsse eine chefärztliche Bewilligung vorliegen. „Im Fall von Herrn Koller wurde von dem zuweisenden Arzt am Antrag explizit angegeben, dass er in der Lage ist, selbstständig anzureisen“, erklärt man auf „Krone“-Anfrage. „Mein Hausarzt hat mir noch beim Antrag geholfen. Er sieht das offenbar anders.“ Kritik übt auch der Gesundheitssprecher der FPÖ NÖ, Richard Punz: „Es kann nicht sein, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, im Stich gelassen werden.“