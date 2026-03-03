Akademikerin war während ihrer Kur auf Diebeszug

Eine 54-jährige Wienerin stahl während ihres Kuraufenthals in Baden in Niederösterreich regelmäßig hochwertige Bio-Produkte aus einem Selbstbedienungsladen. Ihr Sackerl ließ sie jedoch auffliegen.
Es waren gewohnte, äußerst ärgerliche Aufnahmen der Überwachungskamera, die der Besitzer eines Selbstbedienungsladens in Baden tagelang mit ansehen musste. Dieselbe Unbekannte verschwand jedes Mal mit Waren, ohne sie zu bezahlen. Der Mann erstattete Anzeige. Zunächst tappten die Ermittler im Dunkeln, niemand kannte die Frau – bis sie schließlich an einem Tag mit einem auffälligen Sackerl gefilmt wurde.
Wegen Sackerl identifiziert
Auf diesem war ein nicht ganz leserliches Wort aufgedruckt, das „Gesundheit“ heißen könnte. Die Beamten der Stadtpolizei hatten sofort einen Verdacht, der sich wenig später auch bewahrheiten sollte: Eine Kuranstalt konnte die Gesuchte als ihren Gast identifizieren.
Hauptsache Bio
Die 54-jährige Akademikerin aus Wien hatte seit dem ersten Tag ihres Aufenthalts den Selbstbedienungsladen aufgesucht, ohne dort auch nur einen Cent zu bezahlen. Dass die Frau aus gutem Hause stammt, konnte man auch dem Diebesgut entnehmen: Sie stahl ausschließlich hochwertige Bio-Genussmittel. Sie wurde angezeigt.
