Akademikerin war während ihrer Kur auf Diebeszug

Es waren gewohnte, äußerst ärgerliche Aufnahmen der Überwachungskamera, die der Besitzer eines Selbstbedienungsladens in Baden tagelang mit ansehen musste. Dieselbe Unbekannte verschwand jedes Mal mit Waren, ohne sie zu bezahlen. Der Mann erstattete Anzeige. Zunächst tappten die Ermittler im Dunkeln, niemand kannte die Frau – bis sie schließlich an einem Tag mit einem auffälligen Sackerl gefilmt wurde.