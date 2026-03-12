Pfleger hatte selbst Krebs-OP und kämpft um Reha

Warum St. Gilgen auf Hilfe eines Detektivs setzt
„Krone“-Gemeindeserie
Ein 51-jähriger Salzburger stellte einen Reha-Antrag bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) und blitzte trotz onkologischer Vorerkrankung ab. Er bekam nach dem Einspruch seines Hausarztes eine Vorladung und stand vor weiteren Hürden.
Arno Müller versteht die Welt nicht mehr. Vor vier Jahren veränderte eine Krebsdiagnose sein Leben komplett. Eine Tumor-OP war notwendig. Er überstand den Eingriff und kämpfte sich zurück. Auch die Rehabilitation in Bad Tatzmannsdorf trug dazu bei. „Es hat mir sehr geholfen, wieder Kraft zu schöpfen und weiterhin arbeiten zu können“, erzählt der Salzburger, selbst Pflegekraft im Spital.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.