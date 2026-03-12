Pfleger hatte selbst Krebs-OP und kämpft um Reha

Arno Müller versteht die Welt nicht mehr. Vor vier Jahren veränderte eine Krebsdiagnose sein Leben komplett. Eine Tumor-OP war notwendig. Er überstand den Eingriff und kämpfte sich zurück. Auch die Rehabilitation in Bad Tatzmannsdorf trug dazu bei. „Es hat mir sehr geholfen, wieder Kraft zu schöpfen und weiterhin arbeiten zu können“, erzählt der Salzburger, selbst Pflegekraft im Spital.