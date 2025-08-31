Tochter klagt an: „Mama wäre fast gestorben!“

Mangelnde Ernährung und Flüssigkeitsverlust führten laut Frau R. in weiterer Folge immer wieder dazu, dass die Mutter vollkommen dehydriert und apathisch ins Uniklinikum Wiener Neustadt eingeliefert werden musste. „Dort schafften sie es, dass ihr mittels Infusion wieder Nahrung und Flüssigkeit zugeführt werden konnte. Was sie im Lebens.Med nicht geschafft haben“, schildert die Tochter. Wieder zurück im Rehazentrum: „Das gleiche Szenario. Meine Mutter verfiel regelrecht, wurde apathisch und lag oft tagelang im schmutzigen Bett“. Vor kurzem wurde sie wieder vollkommen dehydriert ins Krankenhaus eingeliefert. „Es war so schlimm, dass uns der zuständige Arzt geraten hat, uns von Mama zu verabschieden“, so Frau R. traurig. Und doch konnte ihr dort abermals mit viel Geduld und Aufopferung geholfen werden.