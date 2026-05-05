78 Prozent mehr Einbürgerungen in Wien

Von den zwischen Jänner und März 1684 eingebürgerten Personen in Wien sind 506 in Österreich geboren, 519 sind unter 18 Jahren alt und 840 sind Frauen. Mehr als die Hälfte jener, die 2026 die Staatsbürgerschaft erhielten, waren zuvor Angehörige folgender Staaten: Syrien, Türkei, Afghanistan, Bosnien und Herzegowina sowie dem Iran.