78 Prozent mehr Einbürgerungen in Wien

1684 Personen in Wien erhielten zwischen Jänner und März die Staatsbürgerschaft. Das ist ein enormer Anstieg im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Der Großteil stammt aus Asien.
Landesweit stieg die Zahl der Einbürgerungen laut aktueller Auswertung der Statistik Austria um 21,2 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. 6641 Personen erhielten die österreichische Staatsbürgerschaft, davon 1955 mit Wohnsitz im Ausland.
Wien in Top 3
Die relative Zunahme der Einbürgerungszahlen war in Wien mit einem Plus von 78,2 Prozent auf 1684 Menschen am drittstärksten – in der Steiermark gab es ein Plus von 96 Prozent, gefolgt von Kärnten mit 87 Prozent.
Von den zwischen Jänner und März 1684 eingebürgerten Personen in Wien sind 506 in Österreich geboren, 519 sind unter 18 Jahren alt und 840 sind Frauen. Mehr als die Hälfte jener, die 2026 die Staatsbürgerschaft erhielten, waren zuvor Angehörige folgender Staaten: Syrien, Türkei, Afghanistan, Bosnien und Herzegowina sowie dem Iran.
Großteil kommt aus Asien
Mehr als zwei Drittel der Einbürgerungen erfolgten aufgrund des Rechtsanspruchs (mehr als sechs Jahre im Land), 199 Personen erhielten sie aufgrund einer Ehe mit einem österreichischen Staatsbürger.
2025 wurden 5078 in Wien Lebende eingebürgert, 2402 davon stammten aus Asien, 1503 aus europäischen Drittstaaten inklusive Türkei, 415 aus Afrika und 106 waren staatenlos.
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