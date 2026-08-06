Pioneers werden immer mehr zu den „Pioneerit“

„Täällä puhutaan suomea!“ – „hier wird Finnisch gesprochen“, könnte es schon bald bei den Pionners Vorarlberg heißen. Mit Angreifer Jesse Seppälä unterschrieb bereits der sechste Mann aus dem hohen Norden bei den Feldkirchern, die sich langsam überlegen sollten, ihren Vereinsnamen in „Pioneerit Vorarlberg“ zu ändern...
Die Pioneers Vorarlberg haben eine weitere Personalie für die kommende Saison geklärt und ihre Offensive mit dem finnischen Flügelstürmer Jesse Seppälä verstärkt. Der 24-Jährige wechselt aus der Liiga, der höchsten Spielklasse Finnlands, in die win2day ICE Hockey League. Für den in Espoo geborenen Angreifer soll der Wechsel nach Vorarlberg ein wichtiger Schritt in seiner Laufbahn sein. Nach Headcoach Mika Ojanen, seinem „Co“ Tony Virtas, sowie Verteidiger Roni Allén und den beiden Offensivleuten Ville Immonen und Marcus Kaalonkieli bereits der sechste Finne in Feldkirch.
Ausbildung bei Traditionsverein
Seine Eishockey-Ausbildung begann Seppälä bei den Espoo Blues, ehe er in die Nachwuchsabteilung von HIFK Helsinki wechselte. Dort durchlief der Finne sämtliche Altersstufen und schaffte den Sprung in die Kampfmannschaft des Hauptstadtklubs. Neben zahlreichen Einsätzen in der ersten und zweiten finnischen Liga war er auch für die Nachwuchsnationalteams seines Landes aktiv. Ein Höhepunkt war seine Wahl im CHL Import Draft 2019 durch die Edmonton Oil Kings.
Schnell und unermüdlich
Der 1,72 Meter große Flügelstürmer gilt als schneller und agiler Spieler, der sich durch unermüdlichen Einsatz auszeichnet. Zu seinen Stärken zählen aggressives Forechecking sowie seine läuferischen Qualitäten. Mit dieser Vielseitigkeit, die ihn sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wertvoll macht, passt er laut Vereinsangaben hervorragend in die Spielphilosophie der Vorarlberger.
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