Pioneers werden immer mehr zu den „Pioneerit“

Die Pioneers Vorarlberg haben eine weitere Personalie für die kommende Saison geklärt und ihre Offensive mit dem finnischen Flügelstürmer Jesse Seppälä verstärkt. Der 24-Jährige wechselt aus der Liiga, der höchsten Spielklasse Finnlands, in die win2day ICE Hockey League. Für den in Espoo geborenen Angreifer soll der Wechsel nach Vorarlberg ein wichtiger Schritt in seiner Laufbahn sein. Nach Headcoach Mika Ojanen, seinem „Co“ Tony Virtas, sowie Verteidiger Roni Allén und den beiden Offensivleuten Ville Immonen und Marcus Kaalonkieli bereits der sechste Finne in Feldkirch.