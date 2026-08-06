Todesdrama um Fan! Rapid spielt im Trauerflor

Ein tragischer Zwischenfall überschattet das heutige Europacup-Spiel des SK Rapid: Auf der Anreise zum heutigen Conference-League-Duell mit Paide in Estland ist ein Fan der Grün-Weißen zu Tode gekommen!
Aus Fan-Kreisen wird berichtet, dass der junge Mann bereits bei der Anfahrt zum Wiener Flughafen eine allergische Reaktion erlitten haben dürfte – womöglich in Folge eines Wespenstichs.
Rapidler ehren Toten mit Trauerflor
Für die von ihrem Captain Matthias Seidl auf den Rasen der Le Coq Arena von Tallinn geführten Rapid-Spieler war es das Mindeste, den Verstorbenen durch das Tragen eines Trauerflors zu ehren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.