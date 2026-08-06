Knallhart! UEFA droht schon wieder mit WM-Boykott

Krisenbewältigung bei der FIFA

Infantino hat die Spitze des Weltverbandes indes bei der Krisenbewältigung in Marokko wieder auf Kurs gebracht. Nach dem gescheiterten Investorendeal und Kritik von allen Seiten demonstrierte der FIFA-Präsident in Rabat Einigkeit und trat gemeinsam mit Generalsekretär Mattias Grafström auf. Alle anwesenden Spitzenfunktionäre hätten Infantino „ihre uneingeschränkte Unterstützung“ bekundet, verlautete die FIFA in einer Mitteilung. Die UEFA wurde damit nicht besänftigt.