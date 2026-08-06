Den Fischlein im Bach geht nun das Wasser aus

Ärger über Sportplatzbewässerung

Was Seebacher besonders sauer aufstößt, ist, dass die danebenliegende Sportanlage laufend bewässert wird, um den Rasen grün und saftig zu halten. Bürgermeisterin Waltraud Ungersböck meint dazu: „Der Rasen muss bewässert werden, sonst könnte man den laufenden Spielbetrieb nicht aufrechterhalten“. Sie betont jedoch: „Es ist bei uns noch genug Wasser vorhanden“. Einschränkungen wie in anderen Gemeinden seien derzeit in ihrer Gegend rund um Scheiblingkirchen, Thernberg und Pitten nicht notwendig. „Wir sind hier sehr feinfühlig und beobachten die Lage genau“, so Ungersböck.