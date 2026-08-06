Den Fischlein im Bach geht nun das Wasser aus

Der Schlattenbach bei Scheiblingkirchen, Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, trocknet stellenweise völlig aus – für Hunderte Fische bedeutet das den sicheren Tod. Dank einer aufwendigen Rettungsaktion konnten 730 Tiere in letzter Minute gerettet werden.
„Wir haben bereits einige tote Jungfische gefunden. Da bleibt keine Zeit mehr zum Zuwarten“, schildert Fischereiaufseher Gerhard Seebacher die dramatische Lage in seinem Revier in Scheiblingkirchen. Gemeinsam mit Helfern verbrachte er bereits drei Tage im Bachbett, um die Fische mit einem Elektrofanggerät einzusammeln.
600 Bachforellen, Koppen, Bachschmerlen und Elritzen wurden vor einigen Tagen bereits in die nahe gelegene Pitten gebracht. Doch die Erleichterung währte nur kurz: Bereits zwei Tage später trockneten weitere Abschnitte aus – erneut mussten 130 Fische gerettet werden.
Die Arbeit ist mühsam und kräfteraubend. Die Fische werden vorsichtig mit Keschern aus dem Wasser geholt, in Kübeln gesammelt und anschließend in sauerstoffversorgten Behältern zur Pitten transportiert.
Dass der Schlattenbach im Sommer wenig Wasser führt, kennt Seebacher seit Jahren: „2022 waren wir schon knapp vor einer Rettungsaktion. Damals hat der Regen die Natur noch gerettet. Heuer blieb er aus.“
Biberbauten halten Bach am Leben
Neben der anhaltenden Hitze und Trockenheit sieht der Fischereiaufseher auch Eingriffe des Menschen kritisch. Kahlschläge entlang des Bachs und das Ausbaggern des Bachbetts würden die Austrocknung zusätzlich beschleunigen. Der Biber erweise sich ausgerechnet dagegen als Verbündeter der Natur. „Dort, wo er seine Dämme gebaut hat, ist heute noch Wasser. Seine Bauten halten den Bach am Leben“, so Seebacher.
Ärger über Sportplatzbewässerung
Was Seebacher besonders sauer aufstößt, ist, dass die danebenliegende Sportanlage laufend bewässert wird, um den Rasen grün und saftig zu halten. Bürgermeisterin Waltraud Ungersböck meint dazu: „Der Rasen muss bewässert werden, sonst könnte man den laufenden Spielbetrieb nicht aufrechterhalten“. Sie betont jedoch: „Es ist bei uns noch genug Wasser vorhanden“. Einschränkungen wie in anderen Gemeinden seien derzeit in ihrer Gegend rund um Scheiblingkirchen, Thernberg und Pitten nicht notwendig. „Wir sind hier sehr feinfühlig und beobachten die Lage genau“, so Ungersböck.
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