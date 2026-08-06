Wacker fordert den großen Aufstiegsfavoriten

Die Innsbrucker sind nach vier Jahren wieder bei Blau-Weiß Linz zu Gast. Trotz US-Investor trennen den Westliga-Aufsteiger und den Bundesliga-Absteiger finanziell jedoch Welten. Dennoch soll der erste Auswärtssieg seit 2017 her. Wacker-Boss Rauch mahnt nach dem Auftaktsieg zur Bodenständigkeit.