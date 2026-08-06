Wieder brutaler „Anschlag“ auf Tirols Steuerzahler

„Das geht auf Kosten von Gastro und Handel“

Zuerst müsse klar sein, welche konkreten Kosten für die Errichtung, Erhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze entstehen und in welcher Höhe sie seit der letzten Festsetzung der Höchstbeträge gestiegen sind, argumentiert Zangerl. „Die vorgesehene Erhöhung würde es den Gemeinden ermöglichen, Verordnungen zu höheren Parkgebühren zu veranlassen. Das Land hält jedenfalls fest, dass aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf geringfügige Mehreinnahmen für die jeweilige Gemeinde resultieren können. Es wäre gut zu wissen, wie hoch diese Einnahmen sind und in welche Richtung sie – auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger – steigen werden“, so Zangerl. Und weiter: „Gerade in Zeiten stark schwankender Inflation werden alle Kostensteigerungen besonders aufmerksam wahrgenommen, eine nicht ausreichend begründete Gebührenerhöhung wird da auf wenig Verständnis treffen. Zudem ist das für Handel und Gastronomie nichts anderes als ein Kundenvertreibungsprogramm!“