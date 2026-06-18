Trumps Iran-Deal ist der Gaza-Flop in XXL

Erinnern Sie sich noch an Donald Trumps Gaza-Deal? Nein? Kein Wunder. Von diesem hat man seit der pompösen Unterzeichnungszeremonie nie wieder etwas gehört. Es war ein 20-Punkte-Stufenplan, der über die erste Stufe – Einstellung der Kampfhandlungen – nicht einmal zur zweiten Stufe – Entwaffnung der Hamas – gekommen ist. Ein unrühmliches Begräbnis, wie Trumps „Friedensrat“.