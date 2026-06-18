Teheran: Werden Maut in Straße von Hormuz einheben

Blockade wird aufgehoben

Im Text des Rahmenabkommens, das von den USA am Mittwoch veröffentlicht wurde, ist die komplette Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen ab Unterzeichnung festgeschrieben. US-Präsident Donald Trump erklärte, dass er die Aufhebung der Blockade iranischer Häfen angeordnet habe und die Straße ab Freitag wieder geöffnet werde. Ein hochrangiger iranischer Regierungsvertreter bestätigte, dass die Passage nach der Unterzeichnung wieder für alle Handelsschiffe offen sein soll.