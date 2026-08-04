Marokko und die zwei Wahrheiten

Auch sonst scheint es für Marokko nicht so schlecht zu laufen: Das Land verzeichnet ständig steigende Touristenzahlen, alleine im Vorjahr waren es mehr als 20 Millionen, die größten Städte werden von der einzigen Hochgeschwindigkeitsbahn Afrikas verbunden und die Amerikaner haben ihre militärische Partnerschaft mit Rabat jüngst um zehn Jahre verlängert. Und im Jahr 2030 wird Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal die Fußballweltmeisterschaft ausrichten. In Rabat hat der Kronprinz bereits ein Stadion mit fast 70.000 Sitzplätzen eröffnet. Kosten: 75 Millionen Dollar.