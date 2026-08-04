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„Krone“-Kommentar

Marokko und die zwei Wahrheiten

Kolumnen
04.08.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Christian Hauenstein(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Christian Hauenstein
Von Christian Hauenstein
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Als Marokkos König Mohammed VI. Mitte vergangener Woche aus Anlass seines 27. Herrschaftsjubiläums auf einem goldenen Thron sitzend an die Nation sprach, lobte er sein Land für die großen Erfolge: Marokko sei ein erfolgreicher Akteur auf der internationalen Bühne, das Land sei der größte Autoproduzent Afrikas und nicht zuletzt aktueller Sieger des Afrika-Cups im Fußball, der in der FIFA-Weltrangliste derzeit auf Platz elf liegt.

Auch sonst scheint es für Marokko nicht so schlecht zu laufen: Das Land verzeichnet ständig steigende Touristenzahlen, alleine im Vorjahr waren es mehr als 20 Millionen, die größten Städte werden von der einzigen Hochgeschwindigkeitsbahn Afrikas verbunden und die Amerikaner haben ihre militärische Partnerschaft mit Rabat jüngst um zehn Jahre verlängert. Und im Jahr 2030 wird Marokko gemeinsam mit Spanien und Portugal die Fußballweltmeisterschaft ausrichten. In Rabat hat der Kronprinz bereits ein Stadion mit fast 70.000 Sitzplätzen eröffnet. Kosten: 75 Millionen Dollar.

Das ist die eine Wahrheit über Marokko.

Die andere Wahrheit sind mangelhafte Gesundheitsversorgung, eine Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent und mehr, Probleme bei der Bildung sowie grassierende Korruption. Beim Human Development Index, bei dem Lebenserwartung, Bildung und Lebensstandard bewertet werden, liegt Marokko auf Platz 120 von 193 Ländern...

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