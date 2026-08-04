Kampf um Klassenwechsel: „Mein Sohn wird gemobbt“

„Mein Sohn wird beschimpft und angegriffen“

Dort will der Bub auf keinen Fall mehr bleiben. „Mein Sohn hat Angst. Die anderen Kinder beschimpfen ihn, gehen körperlich auf ihn los und grenzen ihn aus. Sie sagen Sachen wie: ,Du bist dumm und behindert.’ Und sie sagen noch Schlimmeres“, schildert die Mutter. Der Volksschüler hat mit mehreren Beeinträchtigungen zu kämpfen, die ihm das Lernen ohnedies schwer machen. Von einer Fachärztin wurde unter anderem eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert. Frau Lutz wirft den Schulverantwortlichen vor, all das zu ignorieren. „Mein Sohn hat bisher nie einen Nachteilsausgleich bekommen, zum Beispiel mehr Zeit für bestimmte Aufgaben.“