Die besten Bilder: Jubelrausch nach Orbáns Abwahl

All diese Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht. Orbán akzeptierte die Niederlage, was zu einem großen Aufatmen in Europa führte. „Die Wahlergebnisse sind, wenn auch noch nicht endgültig, klar. Für uns sind sie schmerzhaft, aber eindeutig“, sagte der Langzeit-Premier am Sonntagabend auf der Fidesz-Wahlveranstaltung. Magyar teilte auf Facebook mit, Orbán habe ihm telefonisch zum Wahlsieg gratuliert. Spätestens dann gab es kein Halten mehr.