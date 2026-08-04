Bergretter stehen derzeit im Dauereinsatz

Wenn unten im Tal die Hitze brütet, zieht es besonders viele Menschen auf die Berge. Das zeigt sich bei den Einsatzzahlen der freiwilligen Helfer. Die Bergrettung Niederösterreich/Wien hat anlässlich einer intensiven Einsatzserie in der Mitte des Sommers Zwischenbilanz gezogen: Alleine im Juli mussten die ehrenamtlich tätigen Bergretter 60 Mal ausrücken.

40 verletzte Bergkameraden

Das entspricht einer Steigerung von rund einem Drittel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. Damit musste die Bergrettung statistisch gesehen zweimal am Tag Hilfe leisten. Gleichzeitig stieg die Zahl der zu bergenden verletzten Personen von 29 auf rund 40 (+38 Prozent).