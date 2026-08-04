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Viele Not-Aufstiege

Bergretter stehen derzeit im Dauereinsatz

Niederösterreich
04.08.2026 05:00
Die freiwilligen Helfer bei einem Einsatz in Lackenhof am Ötscher.
Die freiwilligen Helfer bei einem Einsatz in Lackenhof am Ötscher.(Bild: Bergrettung NÖ)
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Lukas Lusetzky

In der Sommerzeit steigt in luftigen Höhen die Unfallgefahr. Deshalb müssen die freiwilligen Helfer derzeit in Niederösterreich extrem oft aufsteigen, um professionelle Hilfe leisten zu können.

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Wenn unten im Tal die Hitze brütet, zieht es besonders viele Menschen auf die Berge. Das zeigt sich bei den Einsatzzahlen der freiwilligen Helfer. Die Bergrettung Niederösterreich/Wien hat anlässlich einer intensiven Einsatzserie in der Mitte des Sommers Zwischenbilanz gezogen: Alleine im Juli mussten die ehrenamtlich tätigen Bergretter 60 Mal ausrücken.

40 verletzte Bergkameraden
Das entspricht einer Steigerung von rund einem Drittel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025. Damit musste die Bergrettung statistisch gesehen zweimal am Tag Hilfe leisten. Gleichzeitig stieg die Zahl der zu bergenden verletzten Personen von 29 auf rund 40 (+38 Prozent).

Mitten in der Hauptsaison bestätigt sich damit jener Trend, der die Bergrettung seit mehreren Jahren begleitet: Fehler im alpinen Gebiet wirken sich oft fatal aus. So beispielsweise am Herminensteig am Schneeberg, wo zwei Wanderer die markierte Route verlassen hatten. Danach gerieten sie in steiles Gelände. Einer der beiden stürzte über einen Felsabsatz ab und erlitt schwere Verletzungen.

Immer mehr Einsätze nach Mountainbike-Unfällen
Neben klassischen Alpinunfällen nehmen Suchaktionen, die Unterstützung bei Erschöpfungszuständen sowie Einsätze mit unverletzten, hilfsbedürftigen Personen, zu. Rund ein Drittel der geretteten Personen ist unverletzt. Auch nach immer mehr Unfällen mit Mountain- sowie E-Bikes muss geholfen werden.

Retter mahnen zur Vorsicht!
„Mit Blick auf den erfahrungsgemäß einsatzintensiven August mahnen wir zu sorgfältiger Tourenplanung und Wetterbeobachtung“, erklärt Landesleiter Karl Weber. Die Retter sind jedenfalls gerüstet. „Wir passen unsere Taktik stetig an das Einsatzgeschehen an“, erklärt Vize-Landesleiterin Simone Radl. Tipp der beiden: Viel Übung, realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Informationen einholen. Und auch eine Social-Media-Kampagne soll für mehr Sicherheit sorgen ...

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