Acht Tote! Neuerliches Blutbad in der Ukraine

Zwei weitere Tote gab es laut Behördenangaben durch Drohnenbeschuss in der südlichen Region Cherson. Hier wurden demnach weitere 16 Menschen verletzt. Bei massiven russischen Angriffen waren erst in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Ukraine mindestens elf Menschen getötet worden. Russland geriet auf dem Schlachtfeld zuletzt ins Hintertreffen. Am Dienstag drangen ukrainische Drohnen bis nach Moskau vor und richteten erneut schwere Schäden auf einem Gelände einer Ölraffinerie an.