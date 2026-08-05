Von Ceuta in die Luxusvilla

Dabei ist das keineswegs ungewöhnlich: Spanien hat für seinen Regierungschef eben die Villa La Mareta, die USA haben Camp David, der Vatikan hat Castel Gandolfo, Großbritannien das ausladende Herrenhaus Chequers, Frankreich stellt seinem Präsidenten eine eigene Insel an der Côte d’Azur für die Ferien zur Verfügung, und sogar der österreichische Bundespräsident kann seinen Urlaub in einem alten Jagdschloss der Habsburger verbringen.