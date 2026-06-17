Österreich-Fans knacken Zuschauer-Tagesrekord!

Die vier Dienstagspiele (Ortszeit) bei der laufenden Fußball-WM haben mit Österreich-Beteiligung für einen neuen Zuschauer-Tagesrekord bei einer Endrunde gesorgt.
Laut FIFA-Angaben verfolgten 281.223 Menschen die vier Matches in den Stadien, womit der fast 32 Jahre alte Rekord von 277.070 Zuschauerinnen und Zuschauern – aufgestellt am 28. Juni 1994 ebenfalls in den USA – gebrochen wurde.
80.545 Fans pilgerten zu Frankreich – Senegal ins Final-Stadion nach East Rutherford (New Jersey), Argentinien – Algerien sahen 69.045 in Kansas City (Missouri), Österreich – Jordanien 68.527 in Santa Clara (Kalifornien) und Irak – Norwegen 63.106 in Foxborough (Massachusetts).
Der Durchschnitt nach sechs Tagen liegt bei 65.483, womit das Turnier auf dem besten Weg ist, den kumulativen Rekord von 3,5 Millionen Stadion-Zusehern aus dem Jahr 1994 zu brechen.
Infantino lobt Fans
„Der 16. Juni 2026 wird in die Geschichte der FIFA-Weltmeisterschaft eingehen! Ich kann unseren Fans gar nicht genug dafür danken, dass sie diesem Turnier Farbe, Atmosphäre und Emotionen verleihen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino.
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