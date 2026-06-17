Beeindruckend! Was eine WM in einem Land so an Massen bewegen kann, hat man ja schon das ein oder andere Mal in der Vergangenheit gesehen. Ein Auftakt um 6 Uhr in der Früh bei einem Public Viewing ließ im Vorfeld aber doch das eine oder andere Fragezeichen zurück: Wie wird die Stimmung da wirklich sein? Antwort: Sie war sensationell!
„Wow! Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet!“ Sogar Ex-Nationalspieler und Sturm-Legende Jakob Jantscher staunte nicht schlecht, als er kurz vor halb sechs in der Früh auf den Hauptplatz der Gemeinde Seiersberg-Pirka zum „Krone“-Public Viewing kam. Sitzplätze fand man da nur noch vereinzelt, am Ende waren die Stehplätze die einzig verfügbaren, füllten rund 2500 Gäste den Platz – die Ersten wurden schon gegen 3.30 Uhr am Gelände gesichtet.
Der ein oder andere Regenspritzer tat der Stimmung keinen Abbruch. Ganze Schulklassen waren mit ihren Lehrern vertreten, wurden mit der aufgemalten, rot-weiß-roten Fahne auf der Wange schnell zu den besten Glücksbringern beim finalen 3:1-Sieg unseres A-Teams gegen Jordanien.
Hier die besten Stimmungs-Bilder des Public Viewings in Seiersberg-Pirka:
„Die Krone ist bei den Leuten, die Leute sind bei der Krone“, sagte Chefredakteur Klaus Herrmann angesichts der Menschenmassen am Hauptplatz in Seiersberg-Pirka treffend – und fügte mit einem Schmunzeln an: „Und dann gewinnen wir!“ „Krone“-Chef Herrmann durfte mit Bürgermeister Werner Baumann (Gemeinde Seiersberg-Pirka), „Steirerkrone“-Verkaufsleiter Alfred Markus, „Steirerkrone“-Marketingchefin Gertrude Gigler sowie TIQA-Geschäftsführer Christoph Wegscheider auch Ehrengäste aus der Politik begrüßen, wie etwa SPÖ-Landeschef Max Lercher und FPÖ-Klubobmann Marco Triller.
Montag sind wir wieder unterwegs
Während man schon auch feststellte, dass zur frühen Tageszeit den Zuschauern nicht nur Kaffee und Eierspeise gut schmeckten, war eines absolut erkennbar: Der Funke (auch sprichwörtlich in Form von Bengalen!) sprang auch über den großen Teich aus den USA auf das Publikum in der Steiermark über, das WM-Feuer brennt. „Es war ja für uns alle etwas Neues, so ein Public Viewing in der Früh, aber wenn man sieht, was hier los ist, dann hat es sich absolut gelohnt“, schwärmte Jantscher. Die „Krone“-Fanzonen on tour gehen indes munter weiter: Etwa am kommenden Montag an drei Standorten – im Grazer Landhaushof, in Kapfenberg und in Hartberg! Seien auch Sie diesmal mit dabei!
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