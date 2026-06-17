„Also damit hätte ich wirklich nicht gerechnet!“

Montag sind wir wieder unterwegs

Während man schon auch feststellte, dass zur frühen Tageszeit den Zuschauern nicht nur Kaffee und Eierspeise gut schmeckten, war eines absolut erkennbar: Der Funke (auch sprichwörtlich in Form von Bengalen!) sprang auch über den großen Teich aus den USA auf das Publikum in der Steiermark über, das WM-Feuer brennt. „Es war ja für uns alle etwas Neues, so ein Public Viewing in der Früh, aber wenn man sieht, was hier los ist, dann hat es sich absolut gelohnt“, schwärmte Jantscher. Die „Krone“-Fanzonen on tour gehen indes munter weiter: Etwa am kommenden Montag an drei Standorten – im Grazer Landhaushof, in Kapfenberg und in Hartberg! Seien auch Sie diesmal mit dabei!