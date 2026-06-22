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„Heiliges“ Wasser

Reinigung, Erfrischung, Heilung: Gesegnete Quellen

Kärnten
22.06.2026 16:01
Am Hemmaberg entspringt bei der Rosaliengrotte eine Quelle, die Augenleiden lindern soll. Das ...
Am Hemmaberg entspringt bei der Rosaliengrotte eine Quelle, die Augenleiden lindern soll. Das Wasser wird auch gern getrunken.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Bei Augenleiden und anderen Beschwerden, für Vitalität, Entspannung und Wohlbefinden sowie für althergebrachte Rituale braucht es Wasser: Einigen Quellen wird besondere Heilkraft nachgesagt. 

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Wo Quellen entspringen, haben Menschen in jeder Epoche Kultorte errichtet, ist Wasser doch lebensnotwendig.

Vielen Wassern wird sogar Heilkraft bei Augenleiden zugeschrieben, was unter anderem mit den Rauchkuchln zusammenhängt: Rauch und Ruß belasteten die Augen, Reinigung mit klarem Wasser war eine Wohltat. Weil Wasser oft verunreinigt war und Durchfall sowie andere Krankheiten auslösen konnte, war das reine Wasser aus einem Bergquell umso wertvoller – und wurde oft als heiliges Wasser angesehen.

Heute noch pilgern viele mit Flaschen und Kanistern zu besonderen Quellen, um Trinkwasser zu holen; beispielsweise von der Rosaliengrotte am Hemmaberg bei Globasnitz.

Frisches Bergwasser wie hier in Kaning bei Radenthein ist lebensnotwendig: Nur drei Tage könnte ...
Frisches Bergwasser wie hier in Kaning bei Radenthein ist lebensnotwendig: Nur drei Tage könnte man ohne Wasser überleben.(Bild: Evelyn Hronek)
Das Maibachl am Fuß des Dobratsch ist warm und entspannt.
Das Maibachl am Fuß des Dobratsch ist warm und entspannt.(Bild: Georg Wastl)
Der Kathreinquelle wird Heilkraft nachgesagt. Sie wird in der Unterkirche gefasst, wo Kinder ...
Der Kathreinquelle wird Heilkraft nachgesagt. Sie wird in der Unterkirche gefasst, wo Kinder getauft werden.(Bild: Christina Natascha Kogler)

Unter der Kathrein-Kirche in Bad Kleinkirchheim wird ebenfalls eine Quelle gefasst: Schon 1437 war ein Bad bekannt, das vom Thermalwasser gespeist wurde.

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Seit Jahrtausenden
Heilung und Schutz: Gesegnetes Wasser
18.01.2026

Wenn der Schnee schmilzt, fließt das Maibachl, das vor allem in der kühlen Zeit nach Villach-Warmbad lockt. Das Thermalwasser tritt mit etwa 29 Grad aus dem Boden, ist reich an Calcium, Magnesium und Hydrogencarbonat. Empfohlen wird es daher bei Abnützungen an Gelenken, bei Durchblutungs- und Kreislaufstörungen und gegen Stress.

Rituale wie die Taufe setzen auf die Symbolkraft des Wassers: Erneuerung und Leben.

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