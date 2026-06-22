Reinigung, Erfrischung, Heilung: Gesegnete Quellen

Vielen Wassern wird sogar Heilkraft bei Augenleiden zugeschrieben, was unter anderem mit den Rauchkuchln zusammenhängt: Rauch und Ruß belasteten die Augen, Reinigung mit klarem Wasser war eine Wohltat. Weil Wasser oft verunreinigt war und Durchfall sowie andere Krankheiten auslösen konnte, war das reine Wasser aus einem Bergquell umso wertvoller – und wurde oft als heiliges Wasser angesehen.