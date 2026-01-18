Heilung und Schutz: Gesegnetes Wasser

Wasser-Tourismus zu heiligen Quellen

Mit Flaschen und Kanistern reisen nach wie vor zahlreiche Menschen zu besonderen Quellen, um Wasser zum Trinken mitzunehmen; beispielsweise von der Rosaliengrotte am Hemmaberg. Fast allen heiligen Wassern wird Heilkraft bei Augenleiden zugeschrieben, was unter anderem mit dem Leben in vergangenen Jahrhunderten zusammenhängt: In den Rauchkuchln nahmen die Augen Schaden, Reinigung mit klarem Wasser war eine Wohltat. In den Städten war Wasser meist verunreinigt, konnte Durchfall oder andere Krankheiten auslösen, wohingegen reines Wasser aus einem Bergquell diese Leiden besiegte.