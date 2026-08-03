Bitter! Ski-Exotin verkündet schwere Verletzung

Bittere Neuigkeiten von Elvedina Muzaferija! Wie die Bosnierin auf Instagram mitteilt, hat sie sich im Riesentorlauf-Training eine schwere Verletzung zugezogen und kämpft nun darum, in der kommenden Saison doch in den Ski-Weltcup zurückzukehren.
„Leider sind das nicht die Neuigkeiten, die ich euch gerne mitgeteilt hätte“, beginnt die Ski-Exotin ihre emotionale Nachricht auf Instagram. Dazu hat Muzaferija ein Foto von sich auf Krücken gestützt und mit einem Gips am linken Fuß gepostet.
Was ist passiert? „Ich bin beim Riesentorlauf-Training in Saas-Fee gestürzt und habe mir dabei das Bein gebrochen. Die gute Nachricht ist, dass keine Operation nötig ist und meine Genesung gut voranschreitet“, lässt die 26-Jährige wissen.
Kampf um schnelles Comeback
Die kommende Saison inklusive WM hat die Bosnierin aber keinesfalls abgeschrieben. „Ich arbeite bereits daran, wieder laufen zu lernen, und werde schneller wieder auf den Skiern stehen, als ihr denkt. Da die Rennsaison noch ein paar Monate entfernt ist, konzentriere ich mich auf kleine Fortschritte, vertraue auf den Prozess und halte mich Tag für Tag an den Genesungsplan.“
Muzaferija hat in ihrer Karriere durchaus einige Male schon auf den Skipisten dieser Welt überraschen können. Drei Teilnahmen an Olympischen Spielen stehen ebenso in ihrer Vita, wie zwei Top-Ten-Platzierungen im Ski-Weltcup. Und es sollen weitere Top-Resultate dazukommen.
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