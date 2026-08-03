Bitter! Ski-Exotin verkündet schwere Verletzung

Kampf um schnelles Comeback

Die kommende Saison inklusive WM hat die Bosnierin aber keinesfalls abgeschrieben. „Ich arbeite bereits daran, wieder laufen zu lernen, und werde schneller wieder auf den Skiern stehen, als ihr denkt. Da die Rennsaison noch ein paar Monate entfernt ist, konzentriere ich mich auf kleine Fortschritte, vertraue auf den Prozess und halte mich Tag für Tag an den Genesungsplan.“