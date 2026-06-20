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Schwester ist Vorbild

Eberndorfer sucht im Fernsehen nach großer Liebe

Kärnten
20.06.2026 14:00
Benjamin Lach aus Eberndorf ist der neue Kandidat bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“.
Benjamin Lach aus Eberndorf ist der neue Kandidat bei der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“.(Bild: Lach)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Er ist Volksschullehrer, schraubt an Traktoren herum, baut Hektarweise Heidelbeeren an und jetzt ist er auch noch auf der Suche nach „der Einen“. Benjamin Lach aus Eberndorf ist Teil der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau International“. Genau dort hat auch seine Schwester Katrin ihren Partner gefunden.

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Wer ihn kennenlernt, fragt sich vor allem eines: Warum ist dieser junge Mann noch Single? Der sympatische 32-Jährige lebt gemeinsam mit seinen Eltern, seiner Schwester und dessen Partner auf einem kleinen Hof in Pudab in der Gemeinde Eberndorf. Neben seinem Vollzeitjob als Volksschullehrer in Villach ist er mit Herz und Seele Landwirt. Und genau das hat viele Frauen in der Vergangenheit abgeschreckt!

„Kaum sage ich, dass ich eine Landwirtschaft habe, laufen sie davon. Dabei ist es bei mir ja nicht so, dass ich jeden Tag um 5 Uhr zu den Tieren muss. Aber heutzutage wollen alle nur ihre Freiheit genießen und reisen. Landwirschaft ist nicht gleich Landwirtschaft“, erklärt er. Seine Leidenschaft sind Heidelbeeren. 1,5 Hektar der kleinen Beeren wachsen, dürfen direkt gepflückt oder im Hofladen verarbeitet gekauft werden. Dieses Wochenende öffnet er die Tore auch für Besucher.

Schwester als Vorbild
Die gesamte Landwirtschaft ist 14 Hektar groß und besteht aus Wald-, Acker- und Wiesenflächen. Dort leben auch die Mini-Shettys seiner Schwester Katrin, die selbst einst Teilnehmerin der RTL-Liebessuche war. In der Sendung hat sie „Marc“ aus der Schweiz kennengelernt. Heute sind die beiden seit 3,5 Jahren zusammen glücklich. Katrin: „Es funktioniert! Wir sind nach einer kurzen Fernbeziehung zusammengezogen und planen unsere gemeinsame Zukunft. Deswegen habe ich auch meinen Bruder überredet, es über die TV-Sendung zu probieren.“ Sie wird ihn auch bei der Vorauswahl der „Hofdamen“ unterstützen.

Beraten wird Benjamin (links) von seiner Schwester Katrin und ihrem Partner Marc.
Beraten wird Benjamin (links) von seiner Schwester Katrin und ihrem Partner Marc.(Bild: Lach)
Katrin und Marc haben sich vor 3,5 Jahren ebenfalls bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben ...
Katrin und Marc haben sich vor 3,5 Jahren ebenfalls bei „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt(Bild: Lach)
Katrin züchtet auf ihrem Gestüt el primor Minishetlandponys in Spezialfarben.
Katrin züchtet auf ihrem Gestüt el primor Minishetlandponys in Spezialfarben.(Bild: Sabrina Reiter/Gestüt el primor)

Mit ihrer Ponyzucht ist die 37-Jährige erfolgreich – gefehlt hat immer nur ein Partner an ihrer Seite. Dass Marc in ihr Leben trat, war eher Zufall. „Ich hab sie zufällig im Fernsehen gesehen und gedacht, ich versuche es“, erzählt der 32-Jährige. Gesagt, getan. Wenige Monate später zog er aus seiner 700 Kilometer entfernten Heimat fix nach Kärnten. Heute arbeitet er bei der Gemeinde – und gemeinsam mit Katrin am heimischen Hof. 

Hoffnungsvoll aber gelassen
Mit Landwirtschaft hatte Marc eigentlich nichts am Hut, und auch Benjamins Auserwählte muss keine Bäurin sein. „Wichtig ist, dass sie liebevoll ist und Humor hat“, erzählt Benjamin. Am Ende muss es einfach passen! Wichtig ist ihm, dass sie natürlich ist. Richtige „No-Gos“ gibt es erst einmal nicht: „Ich nehme das ganze gelassen und werde jeder eine Chance geben. Schön wäre es einfach, wenn aus dem Ich ein Wir wird.“

Übrigens, wer Benjamin kennen lernen will, kann sich noch bei RTL melden. Gedreht wird erst im August. Die „Hofdamen“, die einige Kennenlerntage mit Benjamin auf seinem Hof verbringen, können natürlich auch aus Kärnten kommen!

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