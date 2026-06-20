Eberndorfer sucht im Fernsehen nach großer Liebe

Schwester als Vorbild

Die gesamte Landwirtschaft ist 14 Hektar groß und besteht aus Wald-, Acker- und Wiesenflächen. Dort leben auch die Mini-Shettys seiner Schwester Katrin, die selbst einst Teilnehmerin der RTL-Liebessuche war. In der Sendung hat sie „Marc“ aus der Schweiz kennengelernt. Heute sind die beiden seit 3,5 Jahren zusammen glücklich. Katrin: „Es funktioniert! Wir sind nach einer kurzen Fernbeziehung zusammengezogen und planen unsere gemeinsame Zukunft. Deswegen habe ich auch meinen Bruder überredet, es über die TV-Sendung zu probieren.“ Sie wird ihn auch bei der Vorauswahl der „Hofdamen“ unterstützen.