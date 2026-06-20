800 Haushalte müssen das Trinkwasser abkochen

Die starken Regenfälle dürften das Trinkwasser im Leitungsnetz in Döbriach verunreinigt haben. Im Wasser sind nun Kolibakterien enthalten, was nicht tolerierbar ist. Kolibakterien können Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen. Daher sind die Nutzer dieses Wassers aufgerufen, es etwa drei Minuten lang abzukochen – wodurch es völlig unschädlich wird.