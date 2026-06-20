800 Haushalte müssen das Trinkwasser abkochen

Eine Verunreinigung in der Trinkwasserversorgungsanlage zwingt Bewohner von 800 Haushalten in Döbriach in der Kärntner Gemeinde Radenthein derzeit, das Wasser mindestens drei Minuten abzukochen. Montag werden neue Proben analysiert.
Die starken Regenfälle dürften das Trinkwasser im Leitungsnetz in Döbriach verunreinigt haben. Im Wasser sind nun Kolibakterien enthalten, was nicht tolerierbar ist. Kolibakterien können Durchfall, Erbrechen und Fieber auslösen. Daher sind die Nutzer dieses Wassers aufgerufen, es etwa drei Minuten lang abzukochen – wodurch es völlig unschädlich wird.
Am Montag werden erneut Wasserproben analysiert, die Bewohner werden dann wieder informiert. Es ist bald mit einer Entwarnung zu rechnen, denn solche Einschwemmungen sind nach Regenfällen häufig zu bemerken; das Problem löst sich aber ebenso rasch wieder.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.