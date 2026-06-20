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Dieser Fischer lebt das Kärntner Karibik-Feeling

Kärnten
20.06.2026 10:30
Am Weißensee darf Markus Limarutti mit Netzen fischen, und er stellt in einer Zuchtanlage auch ...
Am Weißensee darf Markus Limarutti mit Netzen fischen, und er stellt in einer Zuchtanlage auch Kaviar her.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Was als Zufall begann, entwickelte sich bei Markus Limarutti zu einer puren Leidenschaft. Der Kärntner ist der einzige Berufsfischer am Weißensee. Nebenbei stellt er auch heimischen Kaviar und weitere Spezialitäten her. 

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„Seit 15 Jahren lebe ich hier am Weißensee – der Liebe wegen. Ich habe mich damals spontan bei der Fischerei beworben“, erzählt der gebürtige Lavanttaler, der ursprünglich aus der Holzwirtschaft kommt.

Mittlerweile ist er der einzige Berufsfischer am kältesten See Kärntens – also der einzige Fischer, der die Berechtigung dazu hat, mit dem Netz zu fischen. Limarutti betreibt auch eine Fischzuchtanlage und stellt vor Ort Saiblingskaviar her. Wer also meint, für Kaviar eine weite Reise auf sich nehmen zu müssen, der hat sich geirrt.

Markus Limarutti
Markus Limarutti(Bild: Elisa Aschbacher)
(Bild: Elisa Aschbacher)
(Bild: Elisa Aschbacher)
(Bild: Elisa Aschbacher)

Das Wasser für seine Zucht bezieht der Fischer, der auch den Ferienhof Hoffmann betreibt, übrigens aus dem Mühlbach. „Hier handelt es sich um extrem kaltes Wasser“, erklärt der Hotelier bei einem Rundgang in seiner Zuchtanlage. Die niedrigen Temperaturen würden die Qualität der Fische anheben. „Weil sie dadurch langsamer wachsen. Wirtschaftlich gesehen, ist das wieder ein anderes Thema“, schmunzelt er.

Für Angler ist Limarutti die beste Adresse. Denn er kennt sich aus und weiß, welche Fischarten es im Weißensee gibt. „Wir haben einen guten Bestand – Reinanken, Hecht, Zander, Karpfen und viele weitere Arten lassen das Fischerherz höherschlagen“, schwärmt er.

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