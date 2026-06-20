Dieser Fischer lebt das Kärntner Karibik-Feeling

Mittlerweile ist er der einzige Berufsfischer am kältesten See Kärntens – also der einzige Fischer, der die Berechtigung dazu hat, mit dem Netz zu fischen. Limarutti betreibt auch eine Fischzuchtanlage und stellt vor Ort Saiblingskaviar her. Wer also meint, für Kaviar eine weite Reise auf sich nehmen zu müssen, der hat sich geirrt.