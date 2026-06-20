Die kühlen Oasen der Kirche in Kärnten

35 Grad, Hitzetage, Belastung für den Körper: Dem begegnet auch die Kirche, indem sie Innenstadtgärten öffnet, Höfe umgestaltet, Rückzugsorte mit Trinkbrunnen anbietet.
Bis zu 35 Grad sind zu erwarten, der Hitzeschutzplan ist in Kärnten aktiviert. Schützende Räume bietet auch die Katholische Kirche: Einerseits halten die dicken Steinmauern der meist alten Kirchen die Hitze ab; in Gotteshäusern bekommen Besucher also derzeit nicht nur spirituelle und geistige Kraft, sondern können auch körperlich auftanken. Andererseits werden bewusst kühle Oasen als Rückzugsorte geschaffen: Die Initiative „Refugium“ öffnet Gärten und Innenhöfe von Pfarren.
„Kirchen, Kirchplätze unter Bäumen, Innenhöfe und Gärten bei kirchlichen Einrichtungen sind vielfach ohnehin für jeden zugänglich, aber diese kühlen Oasen sind nicht systematisch erfasst. Wir sind nun dabei, in der Initiative Refugium noch mehr solche kühlen Rückzugsorte zu schaffen und anzubieten“, so Harald Jost, der Leiter des Referates für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk.
Trinkbrunnen, Bank, Ruhe
Er und Marie-Therese Fallast, Mobilitäts- und Landschaftsplanerin sowie Gartentherapeutin, sowie Bischofsvikar Hans Peter Premur haben das Projekt im Vorjahr initiiert und können bereits einige erholsame Refugien präsentieren: „Im Hof der Stadthauptpfarrkirche Klagenfurt-St.Egid, zwischen Augustin und Molly Malone, ist ein Refugium entstanden, eine schmale Grünfläche mit Bänken. Dorthin kann tagsüber jeder kommen, sich hinsetzen, ausruhen, abkühlen“, so Jost. Trinkbrunnen, Wasserspiel, Klimabaum und mehr gehören zum Refugium dazu.
Bei Klagenfurt-St. Hemma wurden Weiden gepflanzt, Asphalt wird entfernt – ein Refugium für die Menschen, ein Rückzugsort entsteht.
Harald Jost, Harald Jost, Referat für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk
In Klagenfurt sind auch bei den Pfarren St. Hemma, St. Theresia, bei der Hochschulgemeinde und beim Dom solche Refugien angedacht. In anderen Pfarren wird ebenfalls Augenmerk darauf gelegt, denn die Kirche und ihre Partner, wie die Caritas, die FH, die Fallast GmbH..., will den Herausforderungen der Klimaänderung mit Lösungen begegnen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.