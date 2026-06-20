Die kühlen Oasen der Kirche in Kärnten

Bis zu 35 Grad sind zu erwarten, der Hitzeschutzplan ist in Kärnten aktiviert. Schützende Räume bietet auch die Katholische Kirche: Einerseits halten die dicken Steinmauern der meist alten Kirchen die Hitze ab; in Gotteshäusern bekommen Besucher also derzeit nicht nur spirituelle und geistige Kraft, sondern können auch körperlich auftanken. Andererseits werden bewusst kühle Oasen als Rückzugsorte geschaffen: Die Initiative „Refugium“ öffnet Gärten und Innenhöfe von Pfarren.