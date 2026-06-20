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Initiative „Refugium“

Die kühlen Oasen der Kirche in Kärnten

Kärnten
20.06.2026 11:01
Im Refugium in Klagenfurt-St. Egid gab es schon Aktionen wie das Bauen und Bepflanzen von ...
Im Refugium in Klagenfurt-St. Egid gab es schon Aktionen wie das Bauen und Bepflanzen von Kräuterkistln.(Bild: Referat für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

35 Grad, Hitzetage, Belastung für den Körper: Dem begegnet auch die Kirche, indem sie Innenstadtgärten öffnet, Höfe umgestaltet, Rückzugsorte mit Trinkbrunnen anbietet.

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Bis zu 35 Grad sind zu erwarten, der Hitzeschutzplan ist in Kärnten aktiviert. Schützende Räume bietet auch die Katholische Kirche: Einerseits halten die dicken Steinmauern der meist alten Kirchen die Hitze ab; in Gotteshäusern bekommen Besucher also derzeit nicht nur spirituelle und geistige Kraft, sondern können auch körperlich auftanken. Andererseits werden bewusst kühle Oasen als Rückzugsorte geschaffen: Die Initiative „Refugium“ öffnet Gärten und Innenhöfe von Pfarren.

„Kirchen, Kirchplätze unter Bäumen, Innenhöfe und Gärten bei kirchlichen Einrichtungen sind vielfach ohnehin für jeden zugänglich, aber diese kühlen Oasen sind nicht systematisch erfasst. Wir sind nun dabei, in der Initiative Refugium noch mehr solche kühlen Rückzugsorte zu schaffen und anzubieten“, so Harald Jost, der Leiter des Referates für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk.

Trinkbrunnen, Bank, Ruhe
Er und Marie-Therese Fallast, Mobilitäts- und Landschaftsplanerin sowie Gartentherapeutin, sowie Bischofsvikar Hans Peter Premur haben das Projekt im Vorjahr initiiert und können bereits einige erholsame Refugien präsentieren: „Im Hof der Stadthauptpfarrkirche Klagenfurt-St.Egid, zwischen Augustin und Molly Malone, ist ein Refugium entstanden, eine schmale Grünfläche mit Bänken. Dorthin kann tagsüber jeder kommen, sich hinsetzen, ausruhen, abkühlen“, so Jost. Trinkbrunnen, Wasserspiel, Klimabaum und mehr gehören zum Refugium dazu.

Zitat Icon

Bei Klagenfurt-St. Hemma wurden Weiden gepflanzt, Asphalt wird entfernt – ein Refugium für die Menschen, ein Rückzugsort entsteht.

Harald Jost, Harald Jost, Referat für Schöpfungsverantwortung der Diözese Gurk

In Klagenfurt sind auch bei den Pfarren St. Hemma, St. Theresia, bei der Hochschulgemeinde und beim Dom solche Refugien angedacht. In anderen Pfarren wird ebenfalls Augenmerk darauf gelegt, denn die Kirche und ihre Partner, wie die Caritas, die FH, die Fallast GmbH..., will den Herausforderungen der Klimaänderung mit Lösungen begegnen.

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