Netflix-Rekordfilm seit 52 Wochen in Top 10

Kennen Sie „KPop Demon Hunters“? Wenn nicht, scheint Ihnen etwas entgangen zu sein. Kein Film ist bisher so lange am Stück in der Bestenliste des Streamingdienstes Netflix gewesen.
Das vor einem Jahr gestartete Animations-Musikabenteuer steht seit 52 Wochen in den globalen Top Ten und konnte bisher knapp 640 Millionen Abrufe verzeichnen.
In dem von Sony Pictures Animation produzierten Fantasyfilm geht es um die K-Pop-Girlgroup Huntrix (auch Huntr/X geschrieben). Das Pop-Superstar-Trio beschützt die Menschheit vor dämonischen Mächten.
Hier sehen Sie den Trailer:
Zwei Oscars gewonnen
Der Film gewann Mitte März unter anderem zwei Oscars (Bester Animationsfilm; Bester Filmsong („Golden“)) und holte bei den Grammys Anfang Februar den Preis „Best Song Written for Visual Media“.
Fan-Liebling aus dem Film ist ein großer, blauer tollpatschiger Tiger mit leuchtend blauem Fell und abstehenden Fangzähnen.
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