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„Krone“-Kommentar

ORF-Packelei: Da wächst kein Gras drüber

Kolumnen
16.06.2026 08:38
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
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Die einfachsten Pläne können die genialsten sein. Einfach gestrickt war auch der – natürlich nicht bestätigte – Plan von Türkis/Rot, nach dem Sturz von ORF-Generaldirektor Weißmann die Führung des öffentlich-rechtlichen Senders in der Hand zu behalten. Die einstigen Großparteien, die in Umfragen nur noch auf wenig mehr als ein Drittel der Stimmen kommen, wollen weiter absolutistisch bestimmen, wer am Küniglberg regiert. Das haben sie – offiziell ebenfalls nicht bestätigt – schon bei den Regierungsverhandlungen ausgemauschelt: Die ÖVP nominiert demnach bei der planmäßig für August 2026 angesetzten ORF-Wahl den Generaldirektor, die SPÖ bekommt zwei Direktoren. Durch die wilden Turbulenzen nach dem Abschuss Weißmanns und die nachfolgenden Diskussionen auch über den politischen Einfluss auf den ORF schien die Abmachung gefährdet. Da gebar man den vermeintlich genialen Plan, die Generalswahl um zwei Monate vorzuverlegen – danach würde rasch Gras über die Schacherei wachsen. Doch Kanzler, Vizekanzler und ihre Vasallen im Stiftungsrat werden sich getäuscht haben.

Der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig
Der neue ORF-Generaldirektor Clemens Pig(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)

Da wächst kein Gras drüber. 
„Sehr geehrte Redaktion, bitte dranbleiben. So lange, bis dieses vor den Augen aller stattfindende unwürdige Schmierentheater lückenlos aufgeklärt ist.“ – das schreibt uns Leser Ernst Eisinger. Und er fragt sich und uns und alle Österreicher: „Für wie blöd hält diese Regierung die Wähler eigentlich? Sie hat schon die miesesten Umfragewerte, doch es wird wirklich alles dazu beigetragen, das Vertrauen in diese Regierung immer weiter zu erschüttern.“ Dazu noch ein kleiner Tipp an die Regierung: Bei der „Frage des Tages“ der „Krone“ fanden 90 Prozent der Leser und User, dass die Wahl von Clemens Pig „ausgepackelt“ war. Auf die Anschlussfrage, ob das abgekartete Spiel bei der ORF-Wahl der Regierungsspitze schade, antworten ähnlich viele Leser mit Ja. Nein: Da wächst kein Gras drüber. Und wir können versichern: Wir bleiben dran.

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