Teams verwechselt! Kommentator suspendiert

Ein bitterer Fehler mit Folgen unterlief dem türkischen TV-Journalisten Murat Ekrem Cimen. Der Kommentator, der für den Staatssender TRT arbeitet, vertauschte bei seinem Einsatz die Teams aus Neuseeland und dem Iran. Jetzt wurde er suspendiert.
Cimen bemerkte beim Kommentieren erst nach rund fünf Minuten, dass der Iran in weiß und Neuseeland in schwarz spielt. Davor dachte er, dass es genau andersrum ist.
„Für TRT inakzeptabel“
In den sozialen Medien ging ein Video des Fehlers viral, deswegen kündigte TRT daraufhin eine Untersuchung an. Mittlerweile gibt es ein Statement des Senders: „Der betreffende Kommentator wurde im Rahmen des Untersuchungsverfahrens aus dem WM-Übertragungsteam in den USA abgezogen und wird die Turnierübertragungen nicht fortsetzen. Für TRT ist es inakzeptabel, dass eine Persönlichkeit mit über 30 Jahren Erfahrung in der Sportberichterstattung einen solchen Fehler begeht. TRT toleriert keinerlei Praktiken, die gegen die Übertragungsstandards bei nationalen und internationalen Veranstaltungen verstoßen, die Millionen von Zuschauern erreichen.“
Für Cimen ist die Weltmeisterschaft also vorbei, bevor sie so richtig angefangen hat.
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