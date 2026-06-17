Teams verwechselt! Kommentator suspendiert

„Für TRT inakzeptabel“

In den sozialen Medien ging ein Video des Fehlers viral, deswegen kündigte TRT daraufhin eine Untersuchung an. Mittlerweile gibt es ein Statement des Senders: „Der betreffende Kommentator wurde im Rahmen des Untersuchungsverfahrens aus dem WM-Übertragungsteam in den USA abgezogen und wird die Turnierübertragungen nicht fortsetzen. Für TRT ist es inakzeptabel, dass eine Persönlichkeit mit über 30 Jahren Erfahrung in der Sportberichterstattung einen solchen Fehler begeht. TRT toleriert keinerlei Praktiken, die gegen die Übertragungsstandards bei nationalen und internationalen Veranstaltungen verstoßen, die Millionen von Zuschauern erreichen.“